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نشرة ONA للفضائيات..صابرين في دار المسنين..تعثر بوجي وطمطم..أحمد جمال يحيي حفل زيارة خادم الحرمين

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نشرة ONA للفضائيات

نشرة ONA للفضائيات

 

إعداد- إنجي لطفي

تقدم وكالة ONA، نشرتها الخاصة بأخبار وسائل الإعلام، وبرامج التوك شو، وغيرها من البرامج التي تعرض على الشاشات المصرية.

يقدم التلفزيون المصري سهرةً تليفزيونية خاصة من سفح الهرم، مساء اليوم الخميس، في إطار قيام اتحاد الإذاعة والتليفزيون المصري بالتغطية الإعلامية للزيارة الهامة والتاريخية لجلالة الملك سلمان بن عبد العزيز خادم الحرمين الشريفين..للمزيد

 

مبنى الإذاعة والتليفزيون- أرشيفية

مبنى الإذاعة والتليفزيون- أرشيفية

 

كشف محمد محروس، مؤلف ومخرج مسلسل “بوجي وطمطم”، عن تعثر المسلسل بسبب مشاكل إنتاجية..للمزيد

شخصيتي بوجي وطمطم

شخصيتي بوجي وطمطم

 

تستضيف الفنانة رزان مغربي، اليوم الخميس، في تمام الساعة 10 مساءً في برنامجها “الحياة حلوة”، المذاع على شاشة “الحياة”، كلًا من الفنان عزت أبو عوف، والفنان حسن الرداد..للمزيد

 

الفنان حسن الرداد وعزت أبو عوف، والفنانة رزان مغربي

الفنان حسن الرداد وعزت أبو عوف، والفنانة رزان مغربي

 

يحل الفنان سمير غانم، غدًا السبت، في تمام الساعة 11 مساءً، ضيفًا على برنامج “100 سؤال”، المُذاع على قناة “الحياة”، مع الإعلامية راغدة شلهوب..للمزيد

الفنان سمير غانم

الفنان سمير غانم

 

تقوم الفنانة صابرين، في حلقةٍ خاصة من برنامج “واحد من الناس” في تمام العاشرة مساءً من غدٍ الجمعة، بزيارةٍ إلى إحدى دور المسنين بمنطقة الهرم..للمزيد

الفنانة صابرين

الفنانة صابرين

 

أكد عصام الأمير رئيس اتحاد الاذاعة والتليفزيون في لقاء خاص ببرنامج الحياة اليوم، علي قناة الحياة، أن الانضباط والعمل في هدوء هدفي الأول داخل مبنى ماسبيرو، ووضعنا خطط قصيرة الأمد ومتوسطة الأمد وطويلة الأمد، لإعادة ترتيب اتحاد الاذاعة والتليفزيون..للمزيد

 

عصام الأمير – أرشيفية

عصام الأمير – أرشيفية

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أونا

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