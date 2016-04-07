أخبار عاجلة

8 الصبح - عـــاجـــل : إنفجار بمحيط كنيسة مارجرجس بطنطا وأنباء عن سقوط ضحايا -
تعزيز الخدمات الأمنية بالإسكندرية لتأمين احتفالات "أحد السعف" -
8 الصبح - محافظ الشرقية يكشف إستعدادات المحافظة لتوريد القمح من المزارعين -
8 الصبح - محافظ الشرقية يتحدث عن خطة تطوير المنظومة الصحية والمستشفيات الكبرى بالمحافظة -
8 الصبح - وزير الشرقية يتحدث عن الصرف الصحي والمحليات والتعدي على الأراضي بمحافظة الشرقية -
الإفراط في المسكنات يزيد من خطر الإصابة بالسكتات القلبية -
البنك المركزي يطرح أذون خزانة بقيمة 12.75 مليار جنيه -
حملات مرورية بمحاور القاهرة والجيزة لرصد المخالفات -
تعرف على حالة الطقس ودرجات الحرارة -
واشنطن: لا نخشى من رد انتقامي روسي بعد الضربة الأمريكية لسورية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. أونا

«محافظ أسوان» يطلق أسماء شهداء الشرطة والجيش على «15 مدرسة»

Google+ Print

DSC_6260

 مراسل «ONA» :

أعلن اللواء مجدي حجازي، محافظ أسوان، مساء أمس الأربعاء، إطلاق أسماء شهداء القوات المسلحة والشرطة من أبناء المحافظة والذين استشهدوا خلال الفترة الماضية، على 15 مدرسة موزعة في مختلف مراكز المحافظة، منهم 12 شهيدًا من القوات المسلحة، وثلاثة شهداء من الشرطة.

وقال «محافظ أسوان »خلال تصريح صحفي، إنه تقرر أيضًا إطلاق اسم الزعيم الرحل جمال عبد الناصر على طريق السد العالي- الخزان غرب، تخليدًا لدوره في تنمية أسوان بمشروعات عملاقة مثل السد العالي وكيما، لتظل المستقبل الواعد للتنمية والاستثمار، مؤكدًا أنه قد تم التنسيق مع وزير الثقافة لإقامة تمثال للرئيس جمال عبد الناصر في ميدان تقاطع طريق المطار مع طريق جمال عبد الناصر بمدينة أسوان، وتمثال للرئيس الراحل محمد أنور السادات في بداية طريق السادات.

وأشار المحافظ إلى أنه سيتم دعوة أسرة الزعيم الراحل جمال عبد الناصر عند الاحتفال بإزاحة الستار عن تمثاله، وكذا سيتم توجيه الدعوة لأسرة الزعيم الراحل محمد أنور السادات للإحتفال بإزاحة الستارعن تمثاله .

DSC_6270 DSC_6257

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا