«محافظ أسوان» يطلق أسماء شهداء الشرطة والجيش على «15 مدرسة»

مراسل «ONA» :

أعلن اللواء مجدي حجازي، محافظ أسوان، مساء أمس الأربعاء، إطلاق أسماء شهداء القوات المسلحة والشرطة من أبناء المحافظة والذين استشهدوا خلال الفترة الماضية، على 15 مدرسة موزعة في مختلف مراكز المحافظة، منهم 12 شهيدًا من القوات المسلحة، وثلاثة شهداء من الشرطة.

وقال «محافظ أسوان »خلال تصريح صحفي، إنه تقرر أيضًا إطلاق اسم الزعيم الرحل جمال عبد الناصر على طريق السد العالي- الخزان غرب، تخليدًا لدوره في تنمية أسوان بمشروعات عملاقة مثل السد العالي وكيما، لتظل المستقبل الواعد للتنمية والاستثمار، مؤكدًا أنه قد تم التنسيق مع وزير الثقافة لإقامة تمثال للرئيس جمال عبد الناصر في ميدان تقاطع طريق المطار مع طريق جمال عبد الناصر بمدينة أسوان، وتمثال للرئيس الراحل محمد أنور السادات في بداية طريق السادات.

وأشار المحافظ إلى أنه سيتم دعوة أسرة الزعيم الراحل جمال عبد الناصر عند الاحتفال بإزاحة الستار عن تمثاله، وكذا سيتم توجيه الدعوة لأسرة الزعيم الراحل محمد أنور السادات للإحتفال بإزاحة الستارعن تمثاله .