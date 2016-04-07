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ضبط«4» زجاجات مولوتوف بـ«ملهي ليلي»في الغردقة‎

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ضبط«4» زجاجات مولوتوف بـ«ملهي ليلي»في الغردقة‎ ضبط«4» زجاجات مولوتوف بـ«ملهي ليلي»في الغردقة‎

مراسل «ONA» :

تمكنت حملة من مباحث السياحة في البحر الأحمر، من ضبط 4 زجاجات مولوتوف داخل أحد الملاهى الليلية الشهيرة فى مدينة الغردقة.

وكان اللواء علاء السباعى مدير مباحث السياحة، تلقى إخطارًا من العقيد شريف كرم رئيس مباحث السياحة بالبحر الأحمر، بتمكن قوة بقيادة الرائد وليد عبدالرحيم معاون مباحث السياحة، من ضبط 4 زجاجات مولوتوف داخل أحد الملاهى الليلية بالغردقة أثناء حملة أمنية.

وبسؤال صاحب الملهى، إعترف أن بينه وبين مالك العقار خلافات، ودائمًا ما يحضر للملهى ويتشاجر برفقة أعوانه، مؤكداً أنه أحضر المولوتوف لمقاومته عند التشاجر معه.

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، والقبض على المسئول عن الملهى، وجار العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

كما تمكنت الحملة من تحرير 20 محضرًا، من بينها ضبط راقصة ومغنٍ بدون ترخيص، و13 منشأة تعمل بدون ترخيص؛ وكذلك 3 مديرين بدون ترخيص، وتقديم شيشة لمن هم دون السن.

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