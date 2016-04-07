التحقيق مع 3 أمناء شرطة لاتهامهم بسرقة 800 ألف جنيه من خليجى بالإكراه

تباشر نيابة النزهة برئاسة المستشار محمد سلامة، وبإشراف محمد عبد الشافى المحامى العام، التحقيق مع 3 أمناء شرطة سرقوا 800 ألف جنيه من خليجى بالإكراه، بعدما انتحلوا صفة ضباط مباحث.

كشفت تحقيقات محمود حجازى وكيل أول النزهة، أن المتهمين أمينى شرطة بمديرية أمن القاهرة وآخر مفصول كونوا تشكيلاً عصابيًا لسرقة المواطنين بالإكراه، حيث استأجروا "ميكروباص"، وانتحلوا صفة ضباط مباحث لسرقة المواطنين بالإكراه.

بدأت تفاصيل الواقعة بتلقى قسم شرطة النزهة بلاغًا من خليجى، يفيد أنه أثناء انتظاره لسمسار سودانى الجنسية تعرضه للسرقة بالإكراه على يد 5 أشخاص نزلوا من سيارة ميكروباص، وادعوا أنهم مباحث، واستولوا منه على 800 ألف جنبه ثمن شقة كان يرغب فى شرائها.

تبين من التحريات والتحقيقات صحة البلاغ، وأن السمسار اتفق مع التشكيل العصابى على سرقة المجنى عليه، وتم القبض على قائد السيارة، ويدعى "عمرو.ع" أمين شرطة مفصول، وأرشد عن شركائه فى التشكيل العصابى؛ وهما "طارق.م"و"ياسر.ع" أمينا شرطة يعملان بمديرية أمن القاهرة، وبحوزتهما سلاح نارى ومطواه وجهاز لاسلكى و62 ألف جنيه، وتم إحالتهم للنيابة التى تباشر التحقيق معهم.

- تأييد حبس رئيس مباحث قليوب و أمينى شرطه فى اتهامهم بتزوير أذون النيابة

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