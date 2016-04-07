صور.. إنشاء أول ملعب صديق للبيئة في تركيا يستخدم الثلوج في التدفئة

أنتهت أعمال بناء الملعب الصديق للبيئة الذي تم إنشاءه وسط مدينة سيفاس التركية، ويتسع لـ 27 ألفًا و532 شخصًا، وذلك بعد بناء استمر 3 سنوات.

ويحتوي الملعب على نظام مزارب سيتم من خلالها تجميع مياه الأمطار والثلوج وتخزينها لاستخراج الطاقة الكهربائية، وبذلك سيكون أول ملعب صديق للبيئة في تركيا. بُني الملعب على مساحة 130 مترًا مربعًا، تشكل المساحة المغطاة منه 29 ألف متر مربع، وهي المساحة التي تم تجهيزها بنظام التدفئة والتبريد الذي سيستخدم الطاقة المستخرجة من المياه والثلوج المجمعة، بحيث سيكون بإمكان الجمهور الحضور إلى الملعب في كل الفصول، حسبما أفادت جريدة ميليت التركية.

ومن بين أسباب تجهيز هذا الملعب، عدم قدرة ملعب المدينة القديم على العمل لمدة 5 أشهر خلال السنة بسبب الظروف المناخية الصعبة التي تعرفها هذه المنطقة خلال فصل الشتاء. ويتوقع مدير الشباب والرياضة بسيفاس سالم كيليتش، أن يتمكن الجمهور من الدخول إلى الملعب لمشاهدة مباريات الفريق خلال شهر يونيو 2016، بحيث سيكون الملعب موافقاً بنسبة 100% لشروط الاتحاد الدولي لكرة القدم.