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بالفيديو والصور.. مصرع شخص وإصابة 6 آخرين فى "حريق معرض سيارات فيصل"

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بالفيديو والصور.. مصرع شخص وإصابة 6 آخرين فى "حريق معرض سيارات فيصل" بالفيديو والصور.. مصرع شخص وإصابة 6 آخرين فى "حريق معرض سيارات فيصل"
أعلن مصدر أمنى، مصرع شخص، وإصابة 6 آخرين، جراء الحريق الذى اندلع، منذ قليل، بمعرض سيارات، فى منطقة فيصل، ومازال رجال الإطفاء يحاصرون النيران، لمنع وصولها لباقى أجزاء المعرض.

تلقى اللواء مجدى الشلقانى مدير الحماية المدنية بالجيزة، بلاغا من غرفة النجدة بحريق هائل بمعرض سيارات بفيصل، وانتقل العميدان هانى سعيد مدير قطاع الإطفاء بالجيزة، والرائد عطية نصر ضابط الإطفاء، والفريق المرافق لهما، وبصحبتهم 7 سيارات إطفاء للسيطرة على الحريق.


>حريق معرض السيارات فيصل الهرم معرض سيارات مطافى (1)

حريق معرض السيارات فيصل الهرم معرض سيارات مطافى (2)

حريق معرض السيارات فيصل الهرم معرض سيارات مطافى (3)

حريق معرض السيارات فيصل الهرم معرض سيارات مطافى (4)

حريق معرض السيارات فيصل الهرم معرض سيارات مطافى (5)

حريق معرض السيارات فيصل الهرم معرض سيارات مطافى (6)

حريق معرض السيارات فيصل الهرم معرض سيارات مطافى (7)

حريق معرض السيارات فيصل الهرم معرض سيارات مطافى (8)

حريق معرض السيارات فيصل الهرم معرض سيارات مطافى (9)

حريق معرض السيارات فيصل الهرم معرض سيارات مطافى (10)

حريق معرض السيارات فيصل الهرم معرض سيارات مطافى (11)

حريق معرض السيارات فيصل الهرم معرض سيارات مطافى (12)

حريق معرض السيارات فيصل الهرم معرض سيارات مطافى (13)

حريق معرض السيارات فيصل الهرم معرض سيارات مطافى (14)

حريق معرض السيارات فيصل الهرم معرض سيارات مطافى (15)

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>7 سيارات إطفاء لإخماد حريق هائل بمعرض سيارات فى فيصل

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