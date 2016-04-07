بالصور.. تفحم 5 سيارات ملاكى بمعرض فيصل

تفحمت 5 سيارات ملاكى بحريق معرض السيارات بمنطقة المريوطية أسفل الدائرى جراء الحريق، ويقوم رجال الإطفاء بمحاولة منع خطر امتداد النيران لباقى الطوابق السكنية فيما تم إخلاء طابقين من السكان.

كانت قد دفعت الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة بـ7 سيارات إطفاء لإخماد حريق هائل بمعرض سيارات أسفل أحد العقارات بالمريوطية فى منطقة فيصل، ويحاصر رجال الإطفاء النيران لمنع وصولها لباقى أجزاء المعرض.

- بالصور.. مصرع شخص وإصابة 6 آخرين فى "حريق معرض سيارات فيصل"

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