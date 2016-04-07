أخبار عاجلة

8 الصبح - عـــاجـــل : إنفجار بمحيط كنيسة مارجرجس بطنطا وأنباء عن سقوط ضحايا -
تعزيز الخدمات الأمنية بالإسكندرية لتأمين احتفالات "أحد السعف" -
8 الصبح - محافظ الشرقية يكشف إستعدادات المحافظة لتوريد القمح من المزارعين -
8 الصبح - محافظ الشرقية يتحدث عن خطة تطوير المنظومة الصحية والمستشفيات الكبرى بالمحافظة -
8 الصبح - وزير الشرقية يتحدث عن الصرف الصحي والمحليات والتعدي على الأراضي بمحافظة الشرقية -
الإفراط في المسكنات يزيد من خطر الإصابة بالسكتات القلبية -
البنك المركزي يطرح أذون خزانة بقيمة 12.75 مليار جنيه -
حملات مرورية بمحاور القاهرة والجيزة لرصد المخالفات -
تعرف على حالة الطقس ودرجات الحرارة -
واشنطن: لا نخشى من رد انتقامي روسي بعد الضربة الأمريكية لسورية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

بالصور.. تفحم 5 سيارات ملاكى بمعرض فيصل

Google+ Print
بالصور.. تفحم 5 سيارات ملاكى بمعرض فيصل بالصور.. تفحم 5 سيارات ملاكى بمعرض فيصل
تفحمت 5 سيارات ملاكى بحريق معرض السيارات بمنطقة المريوطية أسفل الدائرى جراء الحريق، ويقوم رجال الإطفاء بمحاولة منع خطر امتداد النيران لباقى الطوابق السكنية فيما تم إخلاء طابقين من السكان.

كانت قد دفعت الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة بـ7 سيارات إطفاء لإخماد حريق هائل بمعرض سيارات أسفل أحد العقارات بالمريوطية فى منطقة فيصل، ويحاصر رجال الإطفاء النيران لمنع وصولها لباقى أجزاء المعرض.

حريق معرض السيارات فيصل الهرم معرض سيارات مطافى (1)

حريق معرض السيارات فيصل الهرم معرض سيارات مطافى (2)

حريق معرض السيارات فيصل الهرم معرض سيارات مطافى (3)

حريق معرض السيارات فيصل الهرم معرض سيارات مطافى (4)

حريق معرض السيارات فيصل الهرم معرض سيارات مطافى (5)

حريق معرض السيارات فيصل الهرم معرض سيارات مطافى (6)

حريق معرض السيارات فيصل الهرم معرض سيارات مطافى (7)

حريق معرض السيارات فيصل الهرم معرض سيارات مطافى (8)

حريق معرض السيارات فيصل الهرم معرض سيارات مطافى (9)

حريق معرض السيارات فيصل الهرم معرض سيارات مطافى (10)

حريق معرض السيارات فيصل الهرم معرض سيارات مطافى (11)

حريق معرض السيارات فيصل الهرم معرض سيارات مطافى (12)

حريق معرض السيارات فيصل الهرم معرض سيارات مطافى (13)

حريق معرض السيارات فيصل الهرم معرض سيارات مطافى (14)

حريق معرض السيارات فيصل الهرم معرض سيارات مطافى (15)

- بالصور.. مصرع شخص وإصابة 6 آخرين فى "حريق معرض سيارات فيصل"
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365