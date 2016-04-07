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3 سيارات إطفاء تسيطر على حريق مخزن بويات أسفل عقار سكنى بالمقطم

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3 سيارات إطفاء تسيطر على حريق مخزن بويات أسفل عقار سكنى بالمقطم 3 سيارات إطفاء تسيطر على حريق مخزن بويات أسفل عقار سكنى بالمقطم
تمكنت قوات الحماية المدنية بالقاهرة من السيطرة على حريق بمخزن بويات أسفل عقار سكنى بالمقطم دون معرفة أسباب الحريق، و ذلك بعد أن انتقلت سيارات الاطفاء و تم إخماد الحريق بدون وقوع أى إصابات.

كانت غرفة عمليات الحماية المدنية بالقاهرة، تلقت بلاغا باشتعال النيران فى مخزن بويات بالمقطم، وعلى الفور كلف اللواء جمال حلاوة مساعد وزير الداخلية للحماية المدنية، بالدفع بـ3سيارات إطفاء للسيطرة على الحريق.

و تم فرض كردون أمنى فى المنطقة، و تم منع وصولها لباقى أجزاء المخزن، و تمت السيطرة على الحريق، و فى انتظار المعمل الجنائى لتحديد الأسباب و الخسائر التى نجمت عن الحريق.

- اندلاع حريق فى مخزن بويات أسفل عقار سكنى بالمقطم
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