الصحافة: لا ' سيلفي ' لريال مدريد في ألمانيا

(إفي): أبدت الصحافة الرياضية العالمية "دهشتها" من خسارة العملاق الإسباني ريال مدريد أمام المتواضع فولفسبورج الألماني بهدفين نظيفين في ذهاب الدور ربع النهائي لدوري الأبطال الأوروبي.

ويحتاج الفريق الملكي، بطل المسابقة في الموسم قبل الماضي وصاحب الرقم القياسي في عدد مرات التتويج بالبطولة (10 مرات)، للفوز بأكثر من هدفين نظيفين في لقاء الإياب الأسبوع القادم على ملعبه سانتياجو برنابيو، في مهمة لن تكون بالسهلة أمام فولفسبورج الطامح لمواصلة كتابة التاريخ حيث تعد هذه المرة الاولى له التي يصل فيها لدور الثمانية بالبطولة الأوروبية الأعرق على مستوى الأندية.

وسجل هدفي الفريق الألماني، كل من ريكاردو رودريجيز من ركلة جزاء (ق18) وماكسيميليان آرنولد (ق25).

وجاءت الهزيمة مفاجأة للجميع خاصة مع الحالة الرائعة التي يمر بها الفريق الملكي عقب فوزه على غريمه التقليدي برشلونة بهدفين لواحد في معقل الأخير، كامب نو بالليجا.

وكانت أكثر التعليقات الصحفية إثارة هي تلك التي نشرتها صحيفة (ديلي ميل) البريطانية، عندما قالت:"اليوم لم تظهر صور 'سيلفي' لريال مدريد" كما احتفل قبل أيام في غرفة خلع الملابس بملعب كامب نو.

وقالت:"ريال مدريد تألق مثل النجمة ثم اختفي وعاد إلى الأرض. يا له من فارق، لم يكن هناك 'سيلفي' اليوم في ملعب فولكسفاجن آرينا".

وأضافت "بدأوا اللقاء بغطرسة ما بعد الكلاسيكو التي اختفت في الملعب على يد صاحب المركز الثامن في ألمانيا" في إشارة لفولفسبورج.

وقالت أيضا إن الويلزي جاريث "بيل كان أفضل لاعب في ريال مدريد".