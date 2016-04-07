نصائح للولادة الطبيعية..كثرة الجماع مع بداية "التاسع" إذا لم يعترض الطبيب

أهمية الولادة الطبيعية

نصائح للولادة الطبيعية

موضوعات متعلقة

- الطلق الصناعى فى الولادة الطبيعية.. أسباب استخدامه ومخاطره

>

- نصائح لتخطى الاضطرابات النفسية بعد الولادة الطبيعية

الولادة الطبيعية هى الأصل إلا أنها فى ظل ارتفاع نسب حالات الولادة القيصرية أصبحت من النوادر، وكثيرات من الحوامل يحاولن -خاصة فى أول مرة- الولادة بشكل طبيعى لفوائدها الكثيرة.>وأكد الدكتور هشام صبرى، استشارى النساء والتوليد، أن الولادة الطبيعية هى الخيار الأفضل لا شك إلا فى حالات معينة تمثل خطورة على الأم والجنين وسلامتهما، وعلى كل حامل أن تبدأ فى التحدث مع طبيبها برغبتها منذ البداية فى الولادة الطبيعية، إلا إذا كانت من الحالات التى لا يصح معها غير القيصرى، وهناك الكثير من النصائح لإمكانية الولادة الطبيعية فالأم عليها عامل كبير ومسئولية طوال شهور الحمل ومن أهم هذه النصائح:>- منذ أول يوم للحمل عليك أن تتحدثي مع طبيبك فى أنك تريدين الخيار الطبيعى، وعليه أن يهيئك لذلك ويساعدك عليه.>- فى الشهر التاسع يسهل المشى والنشاط الزائد للحامل دون إفراط ووفقًا لما يراه الطبيب الولادة الطبيعية دون شك.>- يمكنك مع بداية الشهر التاسع إذا كانت حالتك طبيعية معاشرة زوجك بشكل أكبر من الشهور السابقة.>- ابتعدى طوال شهور الحمل عن الطعام الغنى بالنشويات والسكريات غير المجدية، وأكثرى من نسبة الحصص التى تحتاجينها، لأن زيادة الوزن تعيق الولادة الطبيعية.>- ممارسة تمارين الحمل تحت إشراف الطبيب، بداية من الشهر الذى يحدده وحده حسب حالتك ضرورية.>- مع بداية الشهر التاسع تناولى بعض الأطعمة والمشروبات التى كانت ممنوعة عليك فى بداية حملك، لأنها تحفز على الولادة الطبيعية كالتمر والقرفة والحلبة.