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أستاذ جراحة أورام: السمنة سبب رئيسى لمرضى السكر وسرطان الثدى

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أستاذ جراحة أورام: السمنة سبب رئيسى لمرضى السكر وسرطان الثدى أستاذ جراحة أورام: السمنة سبب رئيسى لمرضى السكر وسرطان الثدى
يحتفل العالم اليوم الخميس، بيوم الصحة العالمى، وهو ذكرى تأسيس منظمة الصحة العالمية سنة 1948، وجرت العادة فى هذه الاحتفالية اختيار مرض محدد يثير القلق كل سنة للتركيز عليه ومناقشته من خلال الجهات والمنظمات المعنية بالصحة للوقاية منه.

وفى احتفالية هذا العام أطلقت منظمة الصحة العالمية دعوة لهزيمة مرض السكر بسبب تزايد عدد المتعايشين معه منذ 1980 بواقع أربعة أضعاف، ليصل عدد مرضاه حاليا إلى 422 مليونا من البالغين معظمهم بالبلدان النامية، وأرجعت منظمة الصحة العالمية ارتفاع معدل الإصابة بالسكر إلى زيادة الوزن والسمنة.

وأكد الدكتور محمد شعلان أستاذ جراحة الأورام بالمعهد القومى للأورام، أن "السمنة" هى السبب الرئيسى للإصابة بمرضى سرطان الثدى والسكر، مشيرا إلى أن عوامل الخطر على مريض السكر تشمل السمنة وزيادة الوزن وقلة الحركة والخمول، وهى نفسها العوامل المساعدة فى الكثير من الأمراض وعلى رأسها سرطان الثدى، والحل يكمن فى ممارسة الرياضة والالتزام بالنظم الغذائية الصحية.

وأشار الدكتور شعلان إلى أن كل الأرقام والإحصاءات الخاصة بمنظمة الصحة العالمية عن مرض السكر فى أكدت وفاة 1500 رجل و1400 سيدة من سن 30 إلى 69 عاما خلال العام الماضى.


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