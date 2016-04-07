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إعلام العريش ينظم ندوة "سيناء الواقع والمأمول"

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إعلام العريش ينظم ندوة "سيناء الواقع والمأمول" إعلام العريش ينظم ندوة "سيناء الواقع والمأمول"
نظم المجمع الإعلامى بالعريش التابع للهيئة العامة للاستعلامات، اليوم الخميس، ندوة إعلامية حول "سيناء الواقع والمأمول"، حاضر فيها قدرى الكاشف خبير التنمية الاستراتيجية بإقليم القناة وسيناء، وعضو هيئة التدريس بالمعهد العالى للسياحة والفنادق بالعريش.

تناولت محاور الندوة الواقع الحالى فى سيناء، وما تضمه من موارد وثروات والمشروعات الجديدة المقرر تنفيذها فى إطار تنمية وتعمير سيناء.

إعلام العريش ينظم ندوة سيناء الواقع والمأمول (1)

إعلام العريش ينظم ندوة سيناء الواقع والمأمول (2)

إعلام العريش ينظم ندوة سيناء الواقع والمأمول (3)


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