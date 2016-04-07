بالصور.. مجمع المطاعم ببورسعيد ينظم احتفالية للأطفال أصحاب المواهب

نظمت إدارة مجمع المطاعم ببورسعيد برئاسة المقدم حسن القاضى، احتفالية للأطفال من أصحاب المواهب وتكريم لأسر الشهداء بالمحافظة، تحت عنوان "بنكمل حلم بكرة"، وفى حضور لفيف من القيادات التنفيذية والشعبية.

شارك فى الاحتفالية طلاب مدرستى الغرفة التجارية وبورسعيد الإعدادية وجمعيتا المستثمرين وأصدقاء مرضى الأورام، والأب بسادة ممثل عن مطرانية الأرثوذكس ببورسعيد، وعدد من الفرق والمواهب الفنية والاستعراضية؛ إضافة إلى فرقة لفن السمسمية بالمحافظة.

وعلى هامش الاحتفالية تم تكريم أسر شهداء القوات المسلحة، ياسمين محمد بطلة العالم فى الأولمبياد الخاص، وعدد من الصحفيين والإعلاميين ببورسعيد.

شارك الفنان البورسعيدى إبراهيم عبدالقادر فى إحياء الحفل، كما قدمت فرقة السمسية فقرات غنائية واستعراضية لاقت إعجاب الحضور، واستمتع الأطفال بالألعاب والهدايا التى أعدتها اللجنة المنظمة للاحتفالية.

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