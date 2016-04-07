رئيس "الغد السورى" ومبعوث روسيا يبحثان آليات الحل السياسى للأزمة السورية

التقى أحمد الجربا رئيس تيار الغد السورى، الرئيس السابق للائتلاف الوطنى السورى المعارض ميخائيل بوجدانوف، مبعوث الرئيس الروسى، ونائب وزير الخارجية الروسى فى القاهرة، اليوم الخميس، لبحث آليات الحل السياسى فى سوريا.

وذكر بيان صحفى لتيار الغد السورى، أن الجربا أكد على أهمية وجود تسوية سياسية عادلة فى سوريا عن طريق عملية تفاوضية "سورية- سورية" تجرى على أساس بيان "جنيف -1"وتضمن رحيل بشار الأسد، وشدد الجربا على أن مفاوضات دون التطرق إلى جوهر المشكلة محكوم عليها بالفشل.

من جانبه، أكد مبعوث الرئيس الروسى إلى المنطقة أن موسكو ملتزمة بما تم الاتفاق عليه فى فيينا وميونيخ وجنيف، مؤكدا أن لقاءه برئيس تيار الغد السورى كان لتبادل الآراء والأفكار، وهو شىء مهم جدا لأنه يمثل عددا كبيرا من السوريين فى الداخل والخارج.

وأكد بوجدانوف أن الجربا شخصية مرموقة ولها وزن وثقل سياسى كبير وعنده نفوذ فى المجتمع السورى ولقاءه مهم جدا وضرورى لإيجاد الحل الذى يحترم جميع المواطنين السوريين، مشيرا إلى أن موسكو تسعى لتجميع جميع أطياف المعارضة السورية للتفاوض وفقا للوثائق المتفق عليها مع المجتمع الدولى والأطراف الإقليمية والعالمية المعنية بالتوصل لحل سياسى.

وأوضح بوجدانوف أن موسكو تجرى تشاورات ولها تفاهمات كبيرة مع الجانب الأمريكى، مؤكدا أنها تعمل مع مصر والسعودية ودول الخليج وتركيا وإيران ولأطراف الدولية كى نشجع السوريين للاتفاق على حل سياسى نهائى للأزمة.

ولفت الجربا إلى النتائج الفاشلة للجولة الأخيرة من المفاوضات السورية-السورية التى جرت بجنيف فى الفترة 14-24 مارس الماضى، محملا النظام مسؤولية هذا الفشل.

كما أشار الجربا إلى عملية وقف الاعمال العدائية فى سوريا وضرورة تكريسها ومنع النظام من استمرار انتهاكها إضافة إلى ضرورة أن تضغط موسكو على النظام لتطبيق الإجراءات الخاصة بتسهيل وصول المساعدات الإنسانية إلى مختلف مناطق البلاد استنادا للقرار الدولى رقم 2268 .

اختتام المؤتمر التأسيسى لتيار الغد السورى.."الجربا" وقنصل أمريكا وممثلين عن سفارات فرنسا وهولندا حضروا الانطلاقة..رئيس التيار يلتقى"العربى" لبحث آلية الحل السياسى..ويشيد بجهود الرئيس فى مكافحة الإرهاب