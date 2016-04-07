تنظيم داعش يختطف أكثر من 300 عامل فى ريف دمشق

>ذكرت وكالة الأنباء السورية (سانا)، أن مجموعات إرهابية تابعة لتنظيم (داعش) الإرهابى اختطفت أكثر من 300 عامل، ومقاول فى شركة (إسمنت البادية)، شمال شرق أبو الشامات فى ريف دمشق.

ونقلت الوكالة عن مصدر فى وزارة الصناعة السورية (لم تسمه)، القول إن "الشركة لم تتمكن - حتى الآن من - التواصل مع أى من المخطوفين"، مؤكدا أن الوزارة "ستتابع اتصالاتها مع الشركة والجهات المعنية للاستعلام عن مصير العمال وبذل ما تستطيع من جهود لتحريرهم".

وروى مسؤول المصالحة المحلية فى منطقة (جيرود نديم كريزان) أن "الأهالى فى بلدة جيرود القريبة من موقع شركة إسمنت البادية رأوا سيارات تابعة لتنظيم داعش وبداخلها قرابة 125 عاملاً من عمال الشركة وهى تتوجه باتجاه تل دكوة على أطراف الغوطة الشرقية".