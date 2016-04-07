مران الأهلي – استبعاد أحمد عادل.. وغالي وحجازي جاهزان ليانج أفريكانز

استبعد الجهاز الفني للأهلي حارس الفريق أحمد عادل عبد المنعم من مران اليوم الخميس في ملعب (جيم كانا) في العاصمة التنزانية دار السلام.

ويستعد الأهلي لمواجهة يانج أفريكانز التنزاني في ذهاب دور الـ16 لدوري أبطال إفريقيا يوم السبت المقبل.

وعاودت آلام الشعب الهوائية الحارس قبل انطلاق المران ما دفع الجهازين الفني والطبي لعدم المجازفة واستبعاده من المران.

وقال خالد محمود طبيب الفريق إن حالة الحارس قد تحسنت اليوم الخميس بعد شكواه أمس الأربعاء من التهاب الشعب الهوائية، قبل أن تعاوده الآلام قبل مران الخميس.

ومن المتوقع أن يشارك الحارس في مران يوم الجمعة.

وفي نفس الإطار، شارك مدافع الفريق أحمد حجازي، ولاعب الوسط حسام غالي، في المران بعد غيابهما عن مران الأربعاء بسبب الإجهاد.

وشهد المران الأخير على ملعب (جيم كانا) تدريبات على بعض الجمل وطريقة اللعب التي سيواجه بها بطل دوري أبطال إفريقيا 8 مرات منافسه التنزاني.

وأصبح الثنائي جاهزا للمشاركة أمام يانج أفريكانز في تمام الثالثة بتوقيت القاهرة يوم السبت.

ويخوض الأهلي مرانه الأخير قبل المباراة على ملعب (أمهورو) الذي سيستضيف اللقاء في نفس توقيته.