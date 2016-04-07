حجز أمين شرطة ومسجل خطر بشبرا لاتهامهما بالشروع فى القتل

أمر محمود أبو شادى وكيل أول نيابة قسم أول شبرا الخيمة برئاسة كريم عامر مدير النيابة بحجز أمين شرطة بقسم النزهة ومسجل خطر، لحين وصول التحريات حول واقعة تشاجرهما واتهامهما بالشروع فى القتل بعد إطلاق أمين الشرطة الرصاص من سلاحه الميرى على المسجل خطر بعد اعتدائه عليه بسلاح أبيض "سكين" فى مدينة السعادة بشبرا الخيمة.

تلقى اللواء سعيد شلبى مدير أمن القليوبية إخطارا من العميد وائل صديق مأمور قسم أول شبرا الخيمة يفيد تلقيه بلاغا بحدوث مشاجرة فى دائرة القسم وبانتقال رجال المباحث برئاسة الرائد محمد سرحان رئيس مباحث القسم وبإشراف العقيد محمود هندى رئيس فرع البحث الجنائى تبين أن أمين شرطة بقسم النزهة ويدعى "عمر.ع" حدثت بينه وبين أحد المسجلين خطر يدعى "مصطفى.ع" مشاجرة وقام بإطلاق الرصاص على "رجله" بعدما تعدى عليه الأول بسلاح أبيض "سكين" فى رأسه.

تحرر محضر بالواقعة وبعرضه على النيابة العامة أصدرت قرارها السابق ووجهت للمتهمين تهمة الشروع فى القتل بإشراف المستشار مصطفى المتناوى رئيس النيابة والمستشار وليد البيلى المحامى العام الأول لنيابات جنوب بنها الكلية.

ضبط أمين شرطة أطلق الرصاص من سلاحه على مسجل خطر فى مشاجرة بشبرا الخيمة