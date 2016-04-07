"الغرف التجارية": الدولار يصل إلى 10.30 جنيه فى السوق السوداء

أكد أحمد الزينى عضو مجلس إدارة غرفة القاهرة التجارية، أن سعر صرف الدولار فى السوق الموازية "السوداء" ارتفع فى منتصف تعاملات اليوم الخميس، ليصل إلى 10.30 جنيه، بزيادة 15 قرشا عن بداية تعاملات صباح اليوم.

وأضاف الزينى، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن هناك توقعات يرددها المتعاملون بالسوق الموازية بوصول سعر الدولار إلى معدلات أكثر ليقارب الـ11 جنيها، مشيرا إلى أن المستوردين يحصلون على الدولار من الأسواق الموازية بزيادة فى الأسعار، وهو ما سيرفع أسعار السلع مع استمرار هذه المعدلات.

الغرفة التجارية: الدولار يرتفع 5قروش ويصل لـ10.15 جنيه فى السوق السوداء

سعر الدولار فى البنوك والسوق السوداء اليوم الخميس 7-4-2016