ما الفرق بين الدعامة الهيدروليكية والصلبة فى علاج الضعف الجنسى؟

أرسل قارئ يقول:أنا رجل عمرى 49 عاما، أعانى من ضعف جنسى شديد منذ عدة أعوام، وبعد استشارتى لعدد من الأطباء نصحنى معظمهم بتركيب دعامة للعضو الذكرى، وبعد البحث فى هذا الأمر علمت بوجود نوعين من الدعامات تستخدم فى تلك الجراحة وهما الدعامة القابلة للنفخ وهى الأحدث نسبيا والأعلى سعرا على ما أعتقد، والدعامة الصلبة.

فهل تلك القابلة للنفخ أفضل من الصلبة، وكيف يمكننى معرفة النوع الملائم لحالتى؟

> يجيب عن هذا السؤال الدكتور حامد عبد الله أستاذ الأمراض الجلدية والتناسلية والعقم جامعة القاهرة قائلا:

> إن الاستعانة بالدعامة (الهيدروليكية) والمعروفة باسم الدعامة القابلة للنفخ فى علاج الضعف الجنسى، لا يختلف أو يتفوق فى نتائجه عن الدعامة الصلبة المرنة لأن لكل منهما مميزاتها فى حالات الضعف الجنسى، والاختيار بينهما يتوقف على مجموعة من العوامل التى تتحدد وتختلف من حالة إلى أخرى مثل السن، السبب فى حدوث الضعف الجنسى.

مع العلم أن تكلفة الدعامة الهيدروليكية أعلى كثيرا من الأخرى الصلبة ولكن لا يعنى هذا تفوقها عليها ففى النهاية حالة المريض هى التى تحدد النوع الأنسب له.