بالصور.. والد شاب معاق يناشد محافظ الوادى الجديد بإعفائه من قومسيون التجنيد

ناشد والد الشاب رامى مجدى يوسف من مواطنى مركز الداخلة بالوادى الجديد، محافظ الوادى الجديد بالتدخل لإعفاء نجله من إجراء كشوف القومسيون الطبى الخاصة بالتجنيد الإجبارى، حيث يعانى نجله من إعاقة ذهنية وجسدية كاملة، ولا يستطيع التحكم فى حركته.

وذكر والد الشاب: سبق له عمل القومسيون الطبى بالداخلة لإنهاء الأوراق الخاصة بالتأهيل الطبى كشخص معاق، لمساعدته فى الحصول على فرصة عمل ليستعد لإنهاء إجراءات التجنيد خلال شهر أبريل الجارى.

وقال مجدى يوسف والد الشاب المصاب فى تصريح خاص لــ "اليوم السابع" إن ابنه يعانى من إصابة بضمور فى خلايا المخ والعضلات، ولا يستطيع الحركة الطبيعية ولا يتحكم فى التبول، ولا يستطيع السفر لمسافات طويلة، وهو ما يمثل مشكلة كبيره له فى التحرك والانتقال، ولا يستطيع إجراء الكشوف الطبية الخاصة بالقومسيون فى محافظة أسيوط، نظرا لظروف إعاقته، ولا يستطيع التخلف عن السفر لإنهاء تلك الإجراءات، لكونها تمثل أهمية كبيرة فى إجراءات الحصول على فرصة عمل لابنه.

وأضاف أنه سبق و أن تقدم بالتماس للمحافظ بشأن إجراء الكشف الطبى الخاص بقومسيون التأهيل الطبى، لنقله إلى مركز الداخلة حيث مقر إقامة نجله، وهو ما تمت الموافقة عليه وانتهى من إجراءات القومسيون بالفعل ولا يعلم هل يمكن تكرار هذا الإجراء مرة أخرى بشأن قومسيون التجنيد نظرا لظروف نجله الخاصة.

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