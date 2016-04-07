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محمد بن راشد يقدم واجب العزاء في وفاة خلفان محمد الرومي

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محمد بن راشد يقدم واجب العزاء في وفاة خلفان محمد الرومي محمد بن راشد يقدم واجب العزاء في وفاة خلفان محمد الرومي

قدم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، واجب العزاء في وفاة المغفور له بإذن الله تعالى المرحوم خلفان محمد الرومي.

فقد قام سموه اليوم - يرافقه ولي عهده سموه الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، وسعادة خليفة سعيد سليمان مدير عام دائرة التشريفات والضيافة في دبي - بزيارة مجلس العزاء في الشارقة حيث أعرب سموه الى نجل وأشقاء وذوي الفقيد عن صادق عزائه ومواساته لهم في مصابهم الجلل ..داعيا الله تبارك وتعالى ان يتغمده بواسع رحمته ورضوانه ويسكنه فسيح جناته وان يلهم أهله واسرته جميل الصبر وحسن العزاء - "إنا لله وإنا اليه راجعون".
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