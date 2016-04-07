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إغماء أحمد مرتضى بسبب تكدس الجمهور

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إغماء أحمد مرتضى بسبب تكدس الجمهور إغماء أحمد مرتضى بسبب تكدس الجمهور

تعرض أحمد مرتضى منصور عضو مجلس إدارة الزمالك لحالة إغماء بسبب تكدس الجمهور الموجود في مقر النادي للحصول على الدعوات الخاصة بحضور مباراة مولودية بجاية الجزائري.

ويقابل الزمالك منافسه الجزائري يوم السبت في ذهاب دور الـ16 لدوري أبطال إفريقيا، في الوقت الذي قرر فيه رئيس النادي مرتضى منصور فتح البوابات للراغبين في الحصول على الدعوات.

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في تلك الأثناء، توجهت مجموعة أخرى من الجمهور إلى مكتب مرتضى منصور، قبل أن يخبرهم العاملين بالنادي أنه سيخرج ليوجه لهم رسالة جديدة بعد قليل.

وكانت حالة من الهرج قد سادت النادي بعد فتح بواباته للحصول على الدعوات ما تسبب في تزاحم وتدافع وحالة إغماء ضمن الجماهير.

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