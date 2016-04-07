جامعة القاهرة تقرر منح الدكتوراة الفخرية لخادم الحرمين الشريفين

قرر مجلس جامعة القاهرة، بالإجماع في اجتماعه اليوم الخميس، برئاسة الدكتور جابر نصار رئيس جامعة القاهرة، منح الدكتوراة الفخرية لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، تقديرا للدور المتفرد لخادم الحرمين الشريفين، وبوصفه شخصية عالمية محورية لها تأثير بالغ ومشهود فى محيطها العربي والدولى.

كما جاء قرار منح الدكتوراة لخادم الحرمين تقديرا لإسهاماته البارزة فى خدمة العروبة والإسلام والمسلمين، ومساندته لمصر وشعبها، ولدوره البارز فى دعم جامعة القاهرة، وإطلاقه مشروعا تاريخيا لتطوير مستشفيات جامعة القاهرة؛ بما يؤدى إلى تمكينها من آداء رسالتها نحو مجتمعها المصري ومحيطها العربي، وذلك فى ضوء اقتراح مجلس كلية الطب جامعة القاهرة “قصر العينى”.

أ ش أ