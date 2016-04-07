«مصر» تدعو لعقد دورة خاصة للجنة حفظ السلام بالأمم المتحدة للتصدي لجرائم الاستغلال الجنسي

مراسل «ONA»:

أكد «وفد مصر» خلال الجلسة غير الرسمية للجمعية العامة للأمم المتحدة لمناقشة التقارير الأخيرة بشأن مزاعم الاستغلال والابتزاز الجنسي المتورطة بها قوات دولية في أفريقيا الوسطى، أن الأمم المتحدة «سكرتارية وأعضاء» يجب أن تتكاتف لمواجهة تلك الجرائم .

ودعت «مصر» الجمعية العامة إلى بدء مفاوضات حول قرار بشأن الإجراءات لمكافحة الاستغلال والابتزاز الجنسي بطريقة متكاملة تشمل الإجراءات الوقائية، والمحاسبة، وتعويض الضحايا .

كما طالب الوفد المصري، بعقد دورة خاصة للجنة عمليات حفظ السلام C34 لدراسة التعامل مع جذور وأسباب إنتشار الظاهرة، لاسيما المرتبطة بالأوضاع في البلد المضيف أوالمرتبطة بإدارة عمليات حفظ السلام «طوال فترة نشر القوات، وأوضاعها المعيشية»، مع التأكيد على ضرورة عدم تشويه صورة قوات الأمم المتحدة والتضحيات التي تقوم بها في مناطق النزاع.

يذكر أن الجلسة عقدت بناءً على طلب خاص من رئيس الجمعية العامة، وذلك في ضوء ما نشرته وسائل الاعلام مؤخراً عن إكتشاف حالات للاستغلال والابتزاز الجنسي تورطت فيها قوات من عدة دول فى افريقيا الوسطى.