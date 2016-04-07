أخبار عاجلة

تعزيز الخدمات الأمنية بالإسكندرية لتأمين احتفالات "أحد السعف" -
8 الصبح - محافظ الشرقية يكشف إستعدادات المحافظة لتوريد القمح من المزارعين -
8 الصبح - محافظ الشرقية يتحدث عن خطة تطوير المنظومة الصحية والمستشفيات الكبرى بالمحافظة -
8 الصبح - وزير الشرقية يتحدث عن الصرف الصحي والمحليات والتعدي على الأراضي بمحافظة الشرقية -
الإفراط في المسكنات يزيد من خطر الإصابة بالسكتات القلبية -
البنك المركزي يطرح أذون خزانة بقيمة 12.75 مليار جنيه -
حملات مرورية بمحاور القاهرة والجيزة لرصد المخالفات -
تعرف على حالة الطقس ودرجات الحرارة -
واشنطن: لا نخشى من رد انتقامي روسي بعد الضربة الأمريكية لسورية -
8 الصبح - فقرة #أنا_المصري .. التاريخ الفني للفنان الزمن الجميل "سيد مكاوي" .."شيخ الملحنين" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. أونا

«مصر» تدعو لعقد دورة خاصة للجنة حفظ السلام بالأمم المتحدة للتصدي لجرائم الاستغلال الجنسي

Google+ Print
«مصر» تدعو لعقد دورة خاصة للجنة حفظ السلام بالأمم المتحدة للتصدي لجرائم الاستغلال الجنسي «مصر» تدعو لعقد دورة خاصة للجنة حفظ السلام بالأمم المتحدة للتصدي لجرائم الاستغلال الجنسي

مراسل «ONA»:

 أكد «وفد » خلال الجلسة غير الرسمية للجمعية العامة للأمم المتحدة لمناقشة التقارير الأخيرة بشأن مزاعم الاستغلال والابتزاز الجنسي المتورطة بها قوات دولية في أفريقيا الوسطى، أن الأمم المتحدة «سكرتارية وأعضاء» يجب أن تتكاتف لمواجهة تلك الجرائم  .

 ودعت «مصر» الجمعية العامة إلى بدء مفاوضات حول قرار بشأن الإجراءات لمكافحة الاستغلال والابتزاز الجنسي بطريقة متكاملة تشمل الإجراءات الوقائية، والمحاسبة، وتعويض الضحايا .

 كما طالب الوفد المصري، بعقد دورة خاصة للجنة عمليات حفظ السلام C34  لدراسة التعامل مع جذور وأسباب إنتشار الظاهرة، لاسيما المرتبطة بالأوضاع في البلد المضيف أوالمرتبطة بإدارة عمليات حفظ السلام «طوال فترة نشر القوات، وأوضاعها المعيشية»،  مع التأكيد على ضرورة عدم تشويه صورة قوات الأمم المتحدة والتضحيات التي تقوم بها في مناطق النزاع.

يذكر أن الجلسة عقدت بناءً على طلب خاص من رئيس الجمعية العامة، وذلك في ضوء ما نشرته وسائل الاعلام مؤخراً عن إكتشاف حالات للاستغلال والابتزاز الجنسي تورطت فيها قوات من عدة دول فى افريقيا الوسطى.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
8 الصبح - فقرة #أنا_المصري .. التاريخ الفني للفنان الزمن الجميل "سيد مكاوي" .."شيخ الملحنين"

8 الصبح - فقرة #أنا_المصري .. التاريخ الفني للفنان الزمن الجميل "سيد مكاوي" .."شيخ الملحنين"

برلماني: منحة جمال مبارك مجرد «شائعة» لاستغلال حاجة المصريين

برلماني: منحة جمال مبارك مجرد «شائعة» لاستغلال حاجة المصريين

أسعار العملات اليوم الأحد 9 إبريل 2017 في بنك مصر

أسعار العملات اليوم الأحد 9 إبريل 2017 في بنك مصر

ارتفاع نسبي في سعر الذهب اليوم الأحد 9 إبريل 2017 في مصر

ارتفاع نسبي في سعر الذهب اليوم الأحد 9 إبريل 2017 في مصر