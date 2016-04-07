مصر للطيران تجتاز تفتيش الوكالة الأوروبية لسلامة الطائرات “الإيازا”

حضر صفوت مسلم، رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، الجلسة الختامية التي عقدت للإعلان عن نتائج التقرير النهائي للتفتيش الدوري للوكالة الأوروبية لسلامة الطيران “الإيازا” على المقر الرئيسي لشركة مصر للطيران للصيانة والأعمال الفنية بالقاهرة، وكذلك محطتي الأقصر ومرسى علم.

اجتازت شركة مصر للطيران للصيانة والأعمال الفنية خلال الشهر الجاري تفتيش الوكالة الأوروبية بنجاح ودون أية ملاحظات للعام العاشر على التوالي.

أكد “مسلم” على سعي الشركة لإجتياز كافة التفتيشات والإلتزام بمتطلبات الجهات والمنظمات الدولية المتخصصة في صناعة النقل الجوي للحصول على الاعتمادات الدولية والتي تعد شرطًا أساسيًا يضمن لها الاستمرار في السوق العالمية والمنافسة بقوة.

وقال “مسلم” جاء تفتيش الوكالة الأوروبية لسلامة الطيران “الإيازا” – وهي وكالة تابعة للاتحاد الأوروبي، والمعنية بسلامة الطيران في أوروبا- لمتابعة سلامة إجراءات عمرة وصيانة الطائرات، والتأكد من أداء العناصر الفنية واستيعابها لكل ما يتعلق بمعايير السلامة والجودة التي يتم تطبيقها على الأنشطة والأعمال المختلفة، وبناءً عليه حصلت الشركة على تجديد الاعتماد لإلتزامها بالعمل طبقا للمتطلبات الفنية والمعايير الدولية للاتحاد الأوروبي.

وصرح المهندس أبو طالب توفيق، رئيس شركة مصر للطيران للصيانة والأعمال الفنية، أن وفد الوكالة الأوروبية قد قام بعقد اجتماع تمهيدي بالتعاون مع الإدارة العليا لشركة الصيانة، تلاه قيام الوفد بتفقد المواقع الخاصة بأعمال الجودة والصيانة اليومية والصيانة الدورية ومخازن قطع الغيار، وكذلك المكتبة الفنية وعمرة الوحدات وعمرة المحركات، كما شمل التفتيش محطتي الأقصر ومرسى علم، للتأكد من مدى مطابقة إجراءات الصيانة اليومية بها وفقًا لمتطلبات الوكالة الأوروبية.

كما أشار إلى أن تطوير الخدمة الفنية المقدمة والتعاقد مع مزيد من العملاء يتطلب اجتياز الشركة لجميع التفتيشات التي تخضع لها سنويًا من أجل الحفاظ على تصنيفها بين شركات الطيران العالمية المتخصصة في تقديم الخدمة الفنية من خلال حصولها على العديد من الاعتمادات الدولية التي تزيد من ثقة العملاء من شركات الطيران الأخرى.

وفي سياق ذاته، أكد المهندس محمد سامي المسئول عن الاعتمادات الداخلية والخارجية بالشركة أن الهدف الرئيسي من هذا التفتيش التفتيش ليس إبراز الملاحظات بقدر تلافيها لمنع عرقلة سير العمل وتجديد الاعتماد والوصول إلى أعلى درجات السلامة وجودة الخدمة الفنية المقدمة.

وأضاف “سامي” أنه من المقرر إجراء تفتيش آخر من الوكالة الأوروبية لسلامة الطيران على محطات جدة والرياض والدمام بالمملكة العربية السعودية والتي تعد من أكثر المحطات الخارجية نشاطًا في تقديم الخدمة الفنية لطائرات مصر للطيران وطائرات العملاء.