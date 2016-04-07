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غدًا.. صابرين تزور إحدى دور المسنين بالجزء الثاني من «واحد من الناس»‎

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غدًا.. صابرين تزور إحدى دور المسنين بالجزء الثاني من «واحد من الناس»‎ غدًا.. صابرين تزور إحدى دور المسنين بالجزء الثاني من «واحد من الناس»‎

الفنانة صابرين

كتبت – إنجي لطفي

تقوم الفنانة صابرين، في حلقةٍ خاصة من برنامج “واحد من الناس” في تمام العاشرة مساءً من غدٍ الجمعة، بزيارةٍ إلى إحدى دور المسنين بمنطقة الهرم.

وتصاحب “صابرين”، كاميرا “واحد من الناس”، حيث تلتقي بهم، وتستمع إليهم، في محاولةٍ لإدخال الفرحة والسرور على قلوبهم.

وتكشف الحلقة عن أسرار خاصة عن الفنانة صابرين للمرة الأولى.

ونلتقي، في الجزء الثاني، وتغطيةٍ خاصة وحصرية لتكريم الإعلامي الدكتور عمرو الليثي، والفنان تامر حسني، ونجم الكرة المصرية أحمد حسن، من مؤسسة نبض الحياة في مبادرة التبرع بالدماء، ودخول موسوعة جينيس للأرقام القياسية .

ويذكر أن تم تكريم “الليثي”، سفير الخير للحملة، والنجم تامر حسني كـ”سفير الأمل”، وصقر الكرة المصرية أحمد حسن.
> كما تم توزيع الدروع، والشهادات الفخرية بمشاركة متميزة من الشخصيات العامة في الإعلام والعمل الخيري.

 

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