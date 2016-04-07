صور..رئيس جامعة جنوب الوادي يستقبل السفير الهولندي

استقبل الدكتور عباس منصور رئيس جامعة جنوب الوادي السفير الهولندي بالقاهرة جيرارد ستيجس في إطار زيارته لجامعة جنوب الوادي والتي تفقد خلالها المستشفى الجامعي وأعمال الوفد الهولندي الطبي بها والذي يقوم بالعديد من العمليات الجراحية في مجال جراحة القلب في الفترة من 1-7 أبريل الجاري تأكيدا على التعاون الطبي بين هولندا مصر.

وأشار السفير الهولندي بالقاهرة إلى أهمية هذا التعاون لنقل الخبرات وعلاج السلبيات حيث يستمر هذا التعاون منذ ثلاث سنوات، كما أشاد برئيس الجامعة لما يملكه من رؤية مستقبلية وأهداف طموحة للجامعة مؤكداً على ضرورة استمرار التعاون لأن الجميع يوجه رسالة في غاية الأهمية مع المزيد من الفعاليات بالفترة المقبلة.

وأكد الدكتور عباس منصور رئيس جامعة جنوب الوادي على أهمية زيارة السفير الهولندي لتعزيز العلاقات الثنائية ونقل الخبرات في مجالات مختلفة مضيفاُ أن الوفد الطبي الهولندي يقدم خدماته المختلفة لأبناء الإقليم على مدار عدة سنوات ونتطلع لمزيد من التعاون في مجالات المستشفيات الجامعية مما ينعكس بصورة إيجابية على مستوى الخدمات الطبية بجنوب مصر.

كما التقى السفير الهولندي ورئيس الجامعة مع عمداء الكليات في لقاء رحب فيه رئيس الجامعة بالوفد الهولندي والدور الذى قام به وقدم عرضاً لتاريخ الجامعة وفروعها وعدد الكليات والطلاب المقيدين بالجامعة والدراسات العليا والمراكز البحثية والخدمات التي تقدم بالإقليم من قوافل متنوعة والمجلس العربى للأنشطة الطلابية وما يقدمه من أنشطة متنوعة وأنشطة المستشفيات الجامعية في الوقت الذى ابدى فيه للسفير سعادته بالتواجد في الجامعة ودعم علاقة الصداقة بين البلدين واكد تقديره للوفد الهولندي على تواجده في الجامعة ، وقدم الدكتور عباس منصور درع الجامعة للسفير الهولندي، وقام رئيس الجامعة والسفير الهولندي الهدايا التذكرية للفريق الطبي .

الجدير بالذكر أن الفريق الطبي أجرى 18 عملية في القسطرة التشخيصية والقلب المفتوح تمت كلها بنجاح .