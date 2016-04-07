وكيل صحة بنى سويف: الدورات تساهم فى رفع كفاءة الأطباء وعلاج المرضى

أكد الدكتور جمال الجوهرى، وكيل وزارة الصحة ببنى سويف، أهمية رفع كفاءة الفريق الطبى ومقدمى الخدمة فى مجال العلاج الطبيعى بمستشفيات المحافظة، ما ينعكس على علاج المرضى، خاصة الحالات الصعبة، من خلال تكثيف الدورات التدريبية والتى يقوم خلالها أصحاب الخبرات من الأطباء والأخصائيين والاستشاريين بعرض التقنيات الحديثة وما توصل إليه العلم فى هذا المجال.

جاء ذلك خلال حفل توزيع شهادات اجتياز الدورة التدريبية، التى عقدت بمقر المديرية على مدى 6 أيام بعنوان "تشوهات العمود الفقرى وآلام الظهر والرقبه للأطفال وطرق علاجها بمشاركة عدد من أطباء العلاج الطبيعى بالمستشفيات العامة والمركزية، بحضور الدكتور حسن الجبالى وكيل المديرية ومدير إدارة التدريب، والدكتور محمود رجب مدير إدارة العلاج الطبيعى بالمديرية.

وسلم "الجوهرى" الشهادات للأطباء المشاركين فى الدورة، وتم تكريم 5 من الاستشاريين وأخصائيى العلاج الطبيعى والمحاضرين وهم الدكتور محمد رمضان، أحمد عثمان، نجلاء صلاح، شيماء ناجح .

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