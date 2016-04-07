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الطقس ودرجات الحرارة في الإمارات غداً

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الطقس ودرجات الحرارة في الإمارات غداً الطقس ودرجات الحرارة في الإمارات غداً

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية والزلازل أن يكون الطقس غدا غائما جزئيا إلى غائم أحياناً وتزداد كميات السحب من حين إلى آخر على بعض المناطق مع فرصة سقوط أمطار خاصة على المناطق الشرقية والشمالية والجنوبية، والرياح معتدلة السرعة تنشط أحيانا مع وجود السحب، وتكون مثيرة لبعض الغبار على المناطق المكشوفة، والبحر متوسط الموج يضطرب أحياناً مع وجود السحب في الخليج العربي وبحر عمان.

حركة الرياح : جنوبية شرقية -  شمالية شرقية / 15 - 35  كم/ساعة بوجه عام ، تصل50  كم / ساعة أحيانا خلال نشاط السحب.

البحر .. متوسط بوجه عام يضطرب أحيانا خلال نشاط السحب .. بارتفاع من قدم إلى ثلاثة أقدام قرب الساحل ومن ثلاثة أقدام الى 5 و 8 بالعمق .. ويبلغ أعلى مد عند الساعة الواحدة و 49 دقيقة ظهرا وأدنى جزر عند الساعة السابعة و 48 دقيقة مساء.

                            درجات الحرارة           نسب الرطوبة.
> المدينة                    العظمى   الصغرى        العليا      الدنيا.
> أبوظبي                    35      21              65       20 .
> دبي                        33      22              70       25 .
> الشارقة                   33      19              75       25.
> عجمان                    33      19              75       25.
> أم القيوين                34       20             70        25 .
> رأس الخيمة             33        18             75       20 .
> الفجيرة                   31       18              65       25.
> العين                     34       20              55       20 .
> ليوا                       35      20               65       25 .
> الرويس                  33      21               75       30 .
> السلع                    33       22               75       30.
> دلما                      31      22               75       35 .
> طنب الصغرى          30      21               65       30 .
> طنب الكبرى            30      21               65       30 .
> أبوموسى               30       21               65       30.

 

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