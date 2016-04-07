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بالصور.. ختام مشروع البحث العلمى من الجمعية العلمية بصيدلة طنطا

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بالصور.. ختام مشروع البحث العلمى من الجمعية العلمية بصيدلة طنطا بالصور.. ختام مشروع البحث العلمى من الجمعية العلمية بصيدلة طنطا
اختتمت لجنة التعليم المستمر بمكتب الاتحاد المصرى لطلاب الصيدلة جامعة طنطا (EPSF-Tanta) فعاليات مشروع البحث العلمى "3 Dimension of science" والذى بدأ فى الفصل الدراسى الأول واستأنفت اللجنة المشروع خلال الفصل الدراسى الثانى بمحاضرات علمية لأعضاء هيئة التدريس بكلية الصيدلة.

وقال حسام على أحد أعضاء الاتحاد المصرى لطلاب صيدلة طنطا، إن البحث يهدف لاستخدام المواقع البحثية وكيفية عمل عرض تقديمى والتعامل مع المشاكل البحثية، مضيفًا أن المشروع انتهى بمسابقة تصعيدية وتم اختيار أفضل بحث مقدم وتم تصعيده للمنافسة على مستوى باقى مكاتب الاتحاد المصرى لطلاب الصيدلة فى 32 جامعة مختلفة.

مشروع البحث العلمى بجامعة طنطا (1)

مشروع البحث العلمى بجامعة طنطا (2)

مشروع البحث العلمى بجامعة طنطا (3)


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