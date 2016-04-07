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ملكة جمال أمريكا: أشعر بالفخر لتمثيل بلادى فى مصر ووجدت الراحة والأمان

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ملكة جمال أمريكا: أشعر بالفخر لتمثيل بلادى فى مصر ووجدت الراحة والأمان ملكة جمال أمريكا: أشعر بالفخر لتمثيل بلادى فى مصر ووجدت الراحة والأمان
قالت ملكة جمال أمريكا، إنها تشعر بالفخر للتواجد فى ، وأضافت قائلة "أشعر بالراحة والأمن، وقبل حضورى واجهت تعليقات وتحذيرات على صفحات "فيس بوك" ولكنى أصريت على السفر، وكان لى حق فأنا أشعر بالفخر لتمثيل أمريكا فى مصر".

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفى الذى عقد فى مكتبة الإسكندرية ظهر اليوم الخميس، لـ60 ملكة من ملكات جمال الكون فى مجال البيئة والسياحة، فى إطار زيارة محافظة الإسكندرية.

ومن جانبها، قالت ملكة جمال أوكرانيا إنها انبهرت بالثقافة المصرية وبعلم وثقافة المصريين، وإنه ما شجعها لزيارة مصر مرة أخرى، وخاصة لأنها شعرت بالأمان فى مصر، وأعربت ملكة جمال الهند عن شعورها بأنها متواجدة بين أبناء عائلتها بسبب التقارب الكبير بين مصر والهند، وأعربت عن اهتمامها الكبير لدعم السياحة فى مصر والدعوة إلى زيارتها مرة أخرى عقب عودتها إلى الهند.

فيما قالت مكلة جمال فيتنام، إن انطباعها عن مصر رائع بعد الزيارة، مضيفة "كنت أتمنى أن أكون مصرية بعد ما شاهدته من أماكن رائعة، وأعربت عن إعجابها الشديد بالثقافة المصرية".

وفى نهاية المؤتمر الصحفى، وجهت ملكات الجمال رسالة إلى العالم، قائلات "نحن نحب الإسكندرية تعالوا إلى مصر فمصر آمنة".
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الاسكندرية محافظة الاسكندرية اخبار الاسكندرية مكتبة الاسكندرية ملكات جمال العالم (17)

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الاسكندرية محافظة الاسكندرية اخبار الاسكندرية مكتبة الاسكندرية ملكات جمال العالم (19)

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الاسكندرية محافظة الاسكندرية اخبار الاسكندرية مكتبة الاسكندرية ملكات جمال العالم (21)

الاسكندرية محافظة الاسكندرية اخبار الاسكندرية مكتبة الاسكندرية ملكات جمال العالم (22)

الاسكندرية محافظة الاسكندرية اخبار الاسكندرية مكتبة الاسكندرية ملكات جمال العالم (23)

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الاسكندرية محافظة الاسكندرية اخبار الاسكندرية مكتبة الاسكندرية ملكات جمال العالم (25)

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الاسكندرية محافظة الاسكندرية اخبار الاسكندرية مكتبة الاسكندرية ملكات جمال العالم (27)


>بالصور.. وصول ملكات جمال العالم إلى مكتبة الإسكندرية

ملكة جمال روسيا:ما يروج عن عدم الأمان بمصر غير صحيح وزيارتها كان حلم حياتى

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