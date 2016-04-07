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بالفيديو والصور.. ظهور كوبرا بمدرسة فى 15مايو..والاستعانة بـ"حاوى" لإخراجها

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بالفيديو والصور.. ظهور كوبرا بمدرسة فى 15مايو..والاستعانة بـ"حاوى" لإخراجها بالفيديو والصور.. ظهور كوبرا بمدرسة فى 15مايو..والاستعانة بـ"حاوى" لإخراجها
أصيب طلبة وأولياء أمور مدرسة أحمد شوقى التجريبية للغات، بمدينة 15 مايو، بحالة من الذعر، بعد ظهور كوبرا داخل المدرسة، وقرت الإدارة الاستعانة بحاوٍ لاستخراجه من إحدى غرف المدرسة.

وعثر أحمد شوقى، أحد المدرسين، على قطة نافقة، ولجأ المدرسون إلى طبيب بيطرى، الذى أخبرهم بأن نفوقها بسبب إصابتها بحالة تسمم، فشك العاملون بالمدرسة فى وجود ثعابين وعقارب.

وبالبحث فى المدرسة، وجدوا غرفة مغلقة منذ سنوات، واكتشفوا وجود ثعبان من نوع «الكوبرا» بداخلها، فاستعانوا بحاو لمحاولة استخراجه.

وقال أحد أولياء الأمور، "لقد تعمدنا منع أبنائنا من الذهاب إلى المدرسة خشية موتهم، فأين المسئولون عن النظافة والاهتمام والعناية بالنظافة.

الثعبان-داخل-المدرسة--(1)

الثعبان-داخل-المدرسة--(2)

الثعبان-داخل-المدرسة--(4)

الثعبان-داخل-المدرسة--(5)

الثعبان-داخل-المدرسة--(3)

الثعبان-داخل-المدرسة--(6)

الثعبان-داخل-المدرسة--(7)

الثعبان-داخل-المدرسة--(8)

الثعبان-داخل-المدرسة--(9)
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