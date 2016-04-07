بيرنى ساندرز المرشح لرئاسة أمريكا يتهم إسرائيل بقتل 10 ألاف فلسطينى فى غزة

>اتهم المرشح الديمقراطى للرئاسة الأمريكية، بيرنى ساندرز، إسرائيل بقتل أكثر من 10 آلاف مدنى فلسطينى برئ خلال الحرب على غزة فى 2014، وذلك بعد فوزه بالانتخابات التمهيدية للحزب الديموقراطى بولاية ويسكونسن الأمريكية.

وقال ساندرز -فى مقابلة أجرتها معه صحيفة (نيويورك ديلى نيوز) الأمريكية- إن العدد الكبير للضحايا الفلسطينيين كان نتيجة لهجوم عسكرى عشوائى إسرائيلى تم شنه فى قطاع غزة فى عام 2014.

وحول ما إذا كان يدعم السلطة الفلسطينية فى التوجه إلى المحكمة الجنائية الدولية لمحاكمة إسرائيل، قال ساندرز إنه لا يؤيد المحاولات الفلسطينية لمقاضاة إسرائيل أمام المحكمة الجنائية الدولية بتهمة ارتكابها لجرائم حرب.

وكانت إسرائيل قد شنت حملة عسكرية على غزة فى 8 يوليو 2014، بزعم وقف إطلاق الصواريخ من غزة، وشرعت فى عملية برية يوم 17 يوليو بهدف تدمير أنفاق يستخدمها فلسطينيون للتسلل إلى إسرائيل، وأسفر النزاع عن مقتل نحو 2000 فلسطيني، غالبيتهم مدنيون، بينما قتل 67 إسرائيليا، غالبيتهم عسكريون.

يذكر أن الجولة المقبلة للانتخابات التمهيدية للرئاسة الأمريكية ستجرى فى التاسع عشر من أبريل الجارى فى نيويورك، وتليها جولة أخرى فى التاسع والعشرين من الشهر ذاته يجرى خلالها الانتخاب فى خمس ولايات، من بينها بينسيلفانيا، وهذا السباق التمهيدى يهدف إلى فرز مَن سيتنافس على كرسى البيت الأبيض فى واشنطن خلفا لباراك أوباما فى نوفمبر المقبل.