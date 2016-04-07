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مصدر قضائي: كاميرات المراقبة أثبتت عدم صحة واقعة «رشوة مرور منيا القمح»

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مصدر قضائي: كاميرات المراقبة أثبتت عدم صحة واقعة «رشوة مرور منيا القمح» مصدر قضائي: كاميرات المراقبة أثبتت عدم صحة واقعة «رشوة مرور منيا القمح»

مرور منيا القمح

أكد مصدر قضائي، أن تسجيلات كاميرات المراقبة أثبتت عدم صحة ما جاء في محضر مباحث الإدارة العامة للمرر بالشرقية والخاص بضبط “السيد محمد جودة، طالب بكلية الحقوق، أثناء تقديمه 50 جنيهًا رشوة إلى محمد السعيد، موظف بمدرسة مرور منيا القمح؛ لتسهيل اختبار القيادة له.

وأضاف المصدر القضائي، في تصريحات خاصة لـ”ONA”، أن تسجيلات الكاميرات أظهرت أنه تم القبض على الطالب خارج وحدة المرور، وليس كما ذكر محضر الضبط بأنه تم ضبطه متلبسا داخل الوحدة وهو يقدم الرشوة للموظف.

يذكر أن رئيس وحدة مرور منيا القمح، المقدم محمد زيتون، بالتعاون مع مباحث الإدارة العامة للمرور، تمكن من ضبط موظف بتهمة تلقي رشوة بقيمة 50 جنيه لتسهيل اختبار القيادة  للمواطنين، أثناء حملة مفاجئة شنتها الإدارة العامة للمرور على وحدات المرور بالشرقية، للتأكد من انضباط العمل بها وتيسير الإجراءات للمواطنين.

وتم  إحالة الواقعة إلى النيابة العامة التي تولت التحقيق.

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أونا