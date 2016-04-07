أحمد سليمان يعقب لـ في الجول عن مفاوضات الزمالك مع رمضان صبحي

رواية أطلقها عضو مجلس إدارة الزمالك أحمد مرتضى حول طلب من لاعب الأهلي الشاب رمضان صبحي الانضمام للزمالك، ليغير زميل اللاعب في المنتخب الأوليمبي أحمد سمير قليل من تفاصيلها.

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أحمد سمير عن رواية أحمد مرتضى: أنا من عرضت على الزمالك ضم رمضان دون علمه

هل كان رمضان صبحي قريبا من الزمالك؟

FilGoal.com تواصل مع عضو مجلس إدارة الزمالك السابق أحمد سليمان، والذي كان مسؤولا في وقت وجوده في المجلس عن استقدام الصفقات.

وقال سليمان لـFilGoal.com: "لن أتحدث عن صفقة لم تتم".

وأضاف "لن أبحث عن مجد شخصي. هناك لاعبين نجلس معهم من أجل الانضمام للفريق، منهم لاعبين من الأهلي بالمناسبة".

وأتم "لن نفقد ثقتهم بإفشاء أسرار تفاوض لم يتحول لانضمام رسمي".

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