المغرب يطرد 8 أوروبيين يدعمون سجناء من الصحراء الغربية

>قالت وزارة الداخلية المغربية اليوم الخميس إن السلطات طردت ثمانية نشطاء أوروبيين قالت إنهم موجودون فى البلاد لتقويض النظام العام بدعمهم لسجناء احتجزوا فى احتجاجات بالصحراء الغربية فى عام 2010.

وقضت محكمة عسكرية مغربية بسجن 24 من نشطاء الصحراء الغربية اتهموا بقتل أفراد من قوات الأمن اقتحموا مخيم أكديم إزيك للمحتجين فى المنطقة المتنازع عليها فى عام 2010.

وقالت جماعات مدافعة عن حقوق الإنسان إن 21 منهم مازالوا فى السجن بدأوا إضرابا عن الطعام منذ أكثر من شهر.

وتصاعدت التوترات المتعلقة بالصحراء الغربية منذ الشهر الماضى عندما قرر المغرب طرد أعضاء فى بعثة للأمم المتحدة هناك بسبب تعليقات لبان جى مون الأمين العام للأمم المتحدة اعتبرتها الرباط هجومية.

وقالت وزارة الداخلية إن مجموعة من الأوربيين تمثل ما وصفتها "بالمجموعة الدولية" لدعم سجناء أكديم إزيك قد تم طردهم.

وقال جوزيف برهام أحد أعضاء المجموعة وهو محام لأحد السجناء إن المجموعة احتجزت لدى وصولها إلى الفندق الذى تقيم به فى الرباط أمس الأربعاء.

وقال لرويترز فى اتصال هاتفى "السلطات كانت تعتزم ترحيلهم بسفينة من طنجة لكن عندما اعترضوا وضعوهم فى نهاية الأمر على طائرة من مطار الرباط صباح اليوم الخميس."

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