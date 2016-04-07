مكياج عربي على طريقة حبيبة دي سيلفيا

يمنح المكياج العربي السيدة المحجبة سحراً خاصّاً، بحيث يظهر جمال سحنتها السمراء ويعكس لون عينيها القاتم بطريقة جذابة. ويتميّز هذا النوع من الـ مكياج بألوانه الداكنة القوية التي تظهر حدة الملامح العربية وأصالتها.

في هذا الموضوع، نقترح عليكم اعتماد المكياح العربي على طريقة حبيبة دي سيلفيا، وهي إحدى أشهر الفاشينيستات العربيات، ويتابعها أكثر من 170 ألف شخص على موقع انستقرام .

وتتميّز الفاشينيستا اللبنانية -البرازيلية حبيبة دي سيلفيا بلون بشرتها السمراء، وباعتمادها مكياجاً يليق ببشرتها ويظهر جمالها .

تابعوا معنا الفيديو الخاص بـ حبيبة دي سيلفيا ومكياجها الخاص بإطلالة المكياج العربي مع الحجاب المخطط بالأسود والأبيض الرائج لهذا الموسم.

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