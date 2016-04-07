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استشارى قلب: 80% من ثقوب قلوب الأطفال تغلق من تلقاء نفسها بالسنة الأولى

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استشارى قلب: 80% من ثقوب قلوب الأطفال تغلق من تلقاء نفسها بالسنة الأولى استشارى قلب: 80% من ثقوب قلوب الأطفال تغلق من تلقاء نفسها بالسنة الأولى
أكد الدكتور وائل عبد العال استشارى أمراض قلب الأطفال أن ثقوب القلب أكثر العيوب الخلقية شيوعا فى الأطفال لافتا إلى ان هذه العيوب تصيب 8 من كل ألف طفل.

وقال الدكتور وائل المدير الطبى لمركز الدكتور مجدى يعقوب إن الثقوب القلبية فى الأطفال تغلق بنسبة تتراوح بين 70% و80% من تلقاء نفسها فى أول سنة من الولادة وباقى الثقوب تكون بين الاذينين ويتم غلقها باستخدام القسطرة القلبية ونسبة قليلة من الثقوب تحتاج جراحة قلب مفتوح.

وأوضح استشارى أمراض قلب الأطفال أن بعض العيوب الخلقية المركبة تحتاج أحيانا تدخل جراحى فى أول شهر من الولادة، وتصل نسب نجاحها من 90% إلى 95% وبقية العيوب المركبة يتم علاجها حسب الحالة مؤكدا أن بعض هذه العيوب المركبة تحتاج عدة جراحات خلال حياة الطفل ومنها رباعى الفالوت وضمور الشريان الرئوى.

وأشار الدكتور وائل إلى أن الطفل يستطيع ممارسة حياته الطبيعية بعد الانتهاء من الجراحات، ويمكن لهم الزواج والإنجاب وتكوين أسرة مشيرا إلى أن أعراض العيوب الخلقية تظهر فى شكل زرقة بالجسم كله وضعف فى النمو وضعف فى الرضاعة ونهجان أو سرعة فى التنفس، وعندما يعرض الطفل على طبيب الأطفال ويشخص حالته ويرسله لطبيب القلب ليضع خطة لعلاج كل طفل حسب احتياجه.

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