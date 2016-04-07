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تنفيذ 45 قرار إزالة تعديات فى مناطق مختلفة بالدقهلية

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تنفيذ 45 قرار إزالة تعديات فى مناطق مختلفة بالدقهلية تنفيذ 45 قرار إزالة تعديات فى مناطق مختلفة بالدقهلية
نفذت مديرية أمن الدقهلية، خلال شهر مارس الماضى، 37 قرار إزالة تعديات على اأقراضى الزراعية، و5 قرارات إزالة تعديات على نهر النيل و8 قرارات إزالة بالوحدات المحلية وتنفيذ 3 أحكام قضائية.

ونفذت قوات أمن الدقهلية 25 حالة إزالة فورية لتعديات على الأراضى الزراعية، عبارة عن أسوار مخالفة بمركز طلخا، و15 قرار إزالة تعديات على أملاك الرى والصرف بمركز دكرنس، وقرار مخالفة توصيل مرافق بذات المركز، و4 حالات إزالة فورية لتعديات على الأراضى الزراعية مبانٍ مخالفة، وكذلك تنفيذ قرار إخلاء عقار بسبب الخطورة الداهمة بمركز أجا.

وأشاد المحاسب حسام الدين إمام، محافظ الدقهلية، بتنفيذ تلك القرارات، مؤكداً ضرورة التصدى للفساد، وللمخالفين بمحافظة الدقهلية.

وقال المحافظ، إنه لن يدخر جهداً فى محاربة الفاسدين، وإزالة كافة التعديات على أملاك الدولة، وعدم السماح للأشخاص بالبناء على الأراضى الزراعية، وسيجرى محاسبة جميع المتقاعسين عن متابعة التعديات على الأراضى الزراعية.

حملة ازالة (1)

حملة ازالة (2)

حملة ازالة (3)

حملة ازالة (4)


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