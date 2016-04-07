صحة بنى سويف: 15 قافلة علاجية تشارك فى تقديم الخدمة للقرى الأكثر احتياجا

أكدت مديرية الصحة ببنى سويف فى بيان لها اليوم، أن 15 قافلة طبية بإشراف الدكتور جمال الجوهرى وكيل وزارة الصحة والمهندس رمضان بخاطره منسق القوافل الطبية العلاجية انطلقت منذ أمس الأربعاء، إلى القرى الأكثر احتياجا للمشاركة فى القوافل التى تنظمها المحافظة بالتنسيق مع المديرية، وتستمر 3 أيام بواقع 5 قرى يوميا، لتوقيع الكشف الطبى على المواطنين فى تخصصات "الباطنة ، الأطفال، الجلدية، الرمد" .

وأضاف البيان أن القوافل تواصل تقديم الخدمة الطبية اليوم فى قرى "الحمام بمركز ناصر، وأطواب بالواسطى، وأبسوج بالفشن، وطنسا بنى مالو بمركز ببا، ودشطوط بسمسطا".

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