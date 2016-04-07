ما رأيك بإطلالات الأميرة فيكتوريا وليّة عهد السويد؟

تثير إطلالات الأميرات، وأفراد العائلات المالكة فضولنا دائماً، فنحرص على متابعتها، وأن نستوحي منها إطلالات كلاسيكية تناسبنا، وقد لفتتنا أناقة الأميرة فيكتوريا وليّة عهد السويد ذات الذوق الراقي والإطلالات الكلاسيكية.

تحضر الأميرة فيكتوريا العديد من المناسبات الرسمية، وفي هذه المناسبات تحرص على أن تكون إطلالاتها أنيقة ومناسبة لمكانتها، فتختار فساتين الكوكتيل القصيرة، أو المعاطف الكلاسيكية الطويلة لتحصل على إطلالة وقورة وجذابة، ولا يمكن أن تتخلى عن لمستها الخاصة، فتضيف الإكسسوارات المناسبة لكل إطلالة سواء كانت حقيبة أنيقة، أو عقداً لافتاً، أما في السهرات فنجدها متألقة بإطلالات ملكية ساحرة، فتظهر كالأميرة الحقيقية، سواء بالفساتين البراقة التي اختارتها في أكثر من مناسبة، أو الفساتين الفخمة ذات التفاصيل الناعمة والقصات المتقنة.

وبالنظر للصور أعلاه، لا يمكن أن نغفل عن عشق الملكة المستقبلية للألوان، إذ يظهر حرصها على التنوع والتجديد في ألوان إطلالاتها في كل صورة، كما أنها من عشاق الإطلالات الكاملة بنفس اللون، ففي أحيان كثيرة نجد الأميرة فيكتوريا تنسق إكسسواراتها بنفس لون الفستان ولعلها تتبع هذه الحيلة حتى تكتسب طولاً إضافياً.

جمعنا لك في الصور أعلاه إطلالات متنوعة للأميرة فيكتوريا ولية عهد السويد، شاهديها وشاركينا رأيك.