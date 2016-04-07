أطفال يستقبلون الملك سلمان بباقة من الزهور فور وصوله مطار القاهرة

أهدى أطفال يرتدون الزى السعودى، الملك سلمان بن عبد العزيز، خادم الحرمين الشريفين، باقة من الزهور فور هبوط أرض المطار، حيث كان فى استقباله الرئيس عبد الفتاح السيسى.

ومن المقرر أن يشهد الملك سلمان والرئيس السيسى التوقيع على 14 اتفاقية ومذكرة من إجمالى الاتفاقيات والمذكرات التى سيتم توقيعها.

كما تشهد الزيارة وضع حجر أساس جامعة سلمان فى مدينة الطور بتكلفة 300 مليون دولار ومن المتوقع إنجازها بنهاية 2018.

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