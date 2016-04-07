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الإندبندنت: 270 مساهما مصريا متورطون فى وثائق بنما

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الإندبندنت: 270 مساهما مصريا متورطون فى وثائق بنما الإندبندنت: 270 مساهما مصريا متورطون فى وثائق بنما
نشر موقع صحيفة الإندبندنت البريطانية خريطة للدول الأكثر تضررا من فضحية التهرب الضريبى التى كشفتها وثائق بنما، مشيرة إلى وجود 38 شركة و20 زبونا و21 مستفيدا و270 حامل أسهم فى شركة "ماساك فونيسكا" البنمية من جمهورية العربية وحدها.

وأضاف الموقع أن الخريطة التفاعلية التى تم رسمها للدول الأكثر تورطا فى فضيحة وثائق بنما تم عملها بواسطة شركة "أسرى يو كى" وتؤكد أن كل من أوروبا ولوكسمبورج وموناكو وجيرسى من أكثر المناطق المتورطة، كما تحتل السويد المرتبة الأولى فى عدد الشركات المتورطة حيث يوجد 38.433 شركة سويدية على صلة بوثائق بنما.

وقال الموقع إن، التهرب الضريبى وغسيل الأموال أصبح المجال الأكثر انتشارا فى القرن الـ21، وتلك هى الحقيقة التى أكدتها وثائق بنما المسربة، حيث لجأ عدد كبير من أغنياء العالم إلى فتح حسابات خفية داخل شركة "موساك فونيسكا" لإخفاء أموالهم عن سلطات الضرائب المحلية فى بلادهم.


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مصر 365

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