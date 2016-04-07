ملكة جمال روسيا:ما يروج عن عدم الأمان بمصر غير صحيح وزيارتها كان حلم حياتى

قالت ملكة جمال روسيا، إن مصر تعنى لها الكثير وإن حلم عمرها أن تقوم بزيارة إلى مصر، وإنها شاركت فى المسابقة لتحقيق ذلك الحلم، وأشارت إلى أنها زارت العديد من الأماكن الرائعة منها الأقصر والأهرامات والإسكندرية.

وأشادت بدفء الترحيب المصرى، وأكدت على عمق العلاقات المصرية الروسية وهو ما شجعها للاشتراك فى المسابقة، وقالت إن ما يتم ترويجه عن عدم الأمان فى مصر غير صحيح وأنها ستحرص على نقل الصورة الصحيحة للأمن والأمان فى مصر.

فيما قالت زازسكيا ملكة جمال ألمانيا "إن مصر آمنة، وإن الجو رائع للغاية وإنها تستمتع كثيرا بالزيارة إلى مصر، وأعربت ناجما ملكة جمال نيبال عن رغبتها فى تعاون مشترك بين مصر ونيبال، خاصة وأنها تعمل فى مجال الإعلام".

وقالت خلود عز ملكة جمال مصر، إنها تفخر بتمثيل مصر فى المسابقة وإنها قامت بإنتاج فيلم قصير عن الأماكن السياحية بمصر باللغة العربية والإنجليزية لتنشيط السياحة، وأضافت لدينا أماكن رائعة لم يتم الترويج لها بشكل جيد، وأكدت على اهتمامها بقضية التحرش ورفع الوعى لدى الشباب للقضاء على تلك الظاهرة.

ومن جانبها قالت اوليجا بلانك ملكة جمال اولدوفا إنها تعمل فى مجال تصميم الأزياء، وإن مصر بالنسبة لها بلد رائعة وهى من أكثر الأماكن السياحية التى تعشقها ولذلك قمت بزيارتها أكثر من مرة، وأضافت أن وزارة الثقافة فى بلدها دعمتها كثيرا فى هذا المجال، وأكدت على أنه شرف كبير للمشاركة فى المسابقة ودعوة المشاركين لزيارة بلدها فى أقرب فرصة.

وقالت نتاليكا ملكة جمال كوستاريكا، إنها شعرت بالألفة بين الشعب المصرى وإنها لم تشعر بالغربة بسبب حرارة الترحيب، وإنها سوف تعمل على نقل هذا الانطباع إلى بلادها، وأكدت على أنها تستمتع كثيرا بالزيارة وأعريت عن إعجابها الشديد بالثقافة المصرية.

ومن جانبها، قالت جيسكا ملكة جمال لبنان، إن هذه هى الزيارة الأولى إلى مصر، وإنها انبهرت كثيرا بجمال مصر وأكدت على عودتها مرة أخرى فى زيارة شخصية لها لمصر، وأعربت عن إعجابها الشديد لمصر ودعمها للسياحة من خلال الترويج لها.

وأكدت ملكة جمال كينيا على اهتمامها الكبير بمجال البيئة، خاصة وأن بلدها تعانى من انقراض بعض أنواع الحيوانات والتصحر، وتقدمت بالشكر الكبير لمصر لاستضافتها تلك المسابقة.

وأعربت ملكة جمال اليونان عن عشقها لمصر وأنها سوف تتواصل مع وزير السياحة فى اليونان لبحث التعاون، خاصة وأن مصر واليونان لهم تاريخ كبير مشترك، وإشادت بالأداء الأمنى الكبير وأن ما شعرت به فى مصر من أمان جعلها تغير وجهة نظرها فى مصر.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفى الذى عقد ظهر اليوم لـ60 ملكة من ملكات جمال العالم فى مجال البيئة والسياحة والمنعقد بمكتبة الإسكندرية، وذلك فى إطار زيارة تستمر لمدة 5 أيام تشمل زيارة معالم الإسكندرية السياحية من حدائق المنتزه والقلعة ومكتبة إسكندرية، بالإضافة إلى حفل تقديم مواهب ملكات الجمال.

ومن جانبه، قال هنريك فوندز مسؤول منظمة جلوبال بيوتى من البرازيل، إنه ليس فقط الجمال مقياس المسابقة، لكن أن يكنّ سفيرات للعمل فى مجال البيئة والسياحة لبلاد جميلة مثل مصر، مشيرا إلى أنه انبهر بالترحيب والضيافة المصرية لأنها تشابه بحرار ة الترحيب فى بلده البرازيل.

وقال جيرى إعلامى من أستراليا إن الشعور بالأمان فى مصر ليس فقط من رجال الشرطة، ولكن بدفئ مشاعر ومودة الشعب المصرى، وأكد على عودته مرة أخرى لمصر بسبب ما شاهده فيها من معالم سياحية رائعة واصفا إياها بأرض الأحلام.

وقالت دكتورة آمال رزق رئيس برنامج ملكة جمال الكون التابع للأمم المحدة ومؤسسة المسابقة، إن فكرة المسابقة جاءت من أهمية الاهتمام بمجال البيئة وإن أى بلد يتم خلاله تنظيم مسابقة ملكة جمال الكون تحظى برواج سياحى كبير، ومصر بها أجمل مناطق سياحية بالعالم.

وأضافت طالبنا ملكات الجمال بإنتاج فيديو لمدة 3 دقائق لمصر ويتم نشره فى بلادهن للترويج السياحى فى مصر وقد لاقت الفكرة النجاح والقبول من هيئة تنشيط السياحة فى مصر، وفى البلاد المختلفة وأكدت على أن المسابقة لاقت اهتماما إعلاميا كبيرا من كل وسائل الإعلام العالمية.

وأشادت بالدور الأمنى الكبير فى تأمين الزيارة فى مخلف المحافظات، ولفتت إلى أن ملكات الجمال انبهرن كثيرا بحرارة الترحيب فى مصر والمودة التى قدمها الشعب المصرى لهن خلال الجولات فى مختلف المحافظات.

وقال الدكتور شريف رياض مسؤول قطاع العلاقات الخارجية بمكتبة الإسكندرية، موجها حديثه إلى ملكات الجمال، أن مصر ترحب بمودة كبيرة بضيوفها، وأن ما قمتم بزيارته من أماكن هى جزء بسيط من مصر. مضيفا "نحن نحظى بأفضل وأجمل الثقافات فى العالم" مطالبا إياهم أن يكنّ سفراء مصر لنقل الصورة الحضارية التى شاهدوها فى مصر إلى مختلف أنحاء العالم.

- بالصور.. وصول ملكات جمال العالم إلى مكتبة الإسكندرية