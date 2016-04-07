قوات الاحتلال الإسرائيلى تعتقل 8 فلسطينيين وتهدم منازل ومخيمات

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلى 8 مواطنين فلسطينيين الخميس، بينهم سيدتان بعدد من المحافظات بفلسطين، كما أصابت شابا، بالإضافة إلى هدم عدد من المنازل والمخيمات وأخذ قياسات منزل آخر استعدادا لهدمة، وذلك استمرارا لمسلسل الاعتداءات اليومية على الشعب الفلسطينى.

ففى طولكرم، أفاد مكتب نادى الأسير الفلسطينى، بأن جنود الاحتلال على الحاجز اعتقلوا الشاب يوسف شحادة خليل (21 عاما) من مخيم نور شمس من السيارة التى كان يستقلها، أثناء مرورها عبر الحاجز.. وفى الخليل، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلى، مواطنين من بلدة صوريف، وثلاثة آخرين من مدينة الخليل بعد تفتيش منازلهم والعبث بمحتوياتهما.

وأفادت مصادر محلية، أن قوات الاحتلال الإسرائيلى هدمت منزلا قيد الإنشاء، وكرفانا، وبئرا للمياه، وجرفت أراضى زراعية فى بلدة السموع جنوب الخليل بسبب قربه من مستوطنة "عتنائيل" المقامة على أراضى المواطنين فى قرية كرما جنوب الخليل، كما أخذت قوات الاحتلال قياسات منزل أسير من بلدة الظاهرية جنوب الخليل، تمهيدا لهدمه.

وفى نابلس، أصيب فجر اليوم شاب بعيار معدنى أثناء مواجهات بين عشرات الشبان وقوات الاحتلال، عقب اقتحام مئات المستوطنين مقام يوسف شرق نابلس.

وقالت مصادر أمنية أن مئات المستوطنين اقتحموا المنطقة الشرقية من المدنية، وذلك تحت حراسة جنود الاحتلال، باتجاه مقام يوسف، لأداء طقوس دينية.

كما اندلعت مواجهات بين عشرات الشبان وجنود الاحتلال فى محيط مبنى الأكاديمية فى منطقة الجنيد غرب مدينة نابلس بعد مداهمة الاحتلال للمنطقة، فيما لم يبلغ عن إصابات، كما شرعت قوات الاحتلال الإسرائيلى اليوم الخميس، بهدم عدد من المساكن والخيام فى خربة طانا التابعة لأراضى بيت فوريك شرق نابلس.

وقال مسئول ملف الاستيطان شمال الضفة الغربية غسان دغلس "إن عددا من دوريات الاحتلال ترافقها الجرافات شرعت بهدم خيام ومساكن فى الخربة، موضحا أن علميات الهدم مازالت مستمرة، وقوات الاحتلال تمنع المواطنين من الوصول إلى المكان.. وفى القدس، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلى، سيدتين من القدس، بعد مداهمة منزليهما.

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