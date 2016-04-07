المرصد السورى: 50 ضربة جوية تستهدف ريف حلب الجنوبى

ذكر المرصد السورى لحقوق الانسان (مقره لندن) الخميس، أن طائرات حربية، يرجح أنها روسية، شنت 50 ضربة جوية على مناطق فى ريف حلب الجنوبى بسوريا ضد جبهة النصرة (تنظيم القاعدة) الارهابى.

وأوضح المرصد السورى أن اشتباكات عنيفة تدور بين قوات النظام ومسلحين من جنسيات سورية وعربية وآسيوية من جهة، وجبهة النصرة (تنظيم القاعدة فى بلاد الشام) من جهة أخرى، فى محيط بلدة العيس وتلتها بريف حلب الجنوبى، ترافق مع تنفيذ طائرات حربية يرجح أنها روسية المزيد من الغارات على مناطق الاشتباك، ليرتفع عدد الضربات الجوية التى نفذتها الطائرات الحربية منذ ما بعد منتصف ليل امس على مناطق فى ريف حلب الجنوبى إلى نحو 50.

وأشار المرصد إلى مقتل مواطنين اثر انفجار لغم ارضى كان قد زرعه تنظيم داعش الارهابى فى وقت سابق فى قرية قولان بريف مدينة عين العرب (كوبانى) ، بينما نفذت طائرات حربية عدة غارات على مناطق فى قرية زهرة المدائن بريف حلب الغربى.

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