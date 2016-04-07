استبعاد 725 أسرة من برنامج «تكافل وكرامة» بالأقصر

مراسل «ONA»:

كشفت مصادر بمديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة الأقصر، الخميس، عن صدور قرار من وزارة التضامن الاجتماعي باستبعاد 725 أسرة من المستفيدين من برنامج ” تكافل وكرامة” بمركز إسنا وذلك بعد 3 أشهر من بدء الصرف .

وقالت المصادر، في تصريحات لوكالة «ONA»، إن الأمر لم يتوقف عند هذا الحد حيث تضمن القرار الوزاري الصادر من القاهرة إلى مديرية التضامن الإجتماعى بالأقصر ضرورة استرداد المبالغ المالية التي تم صرفها بالفعل على مدى الشهور الثلاثة الماضية وهو ما تسبب فى صدمة للمستحقين الذين سبق لهم صرف تلك الإعانات الاجتماعية .

وأوضحت المصادر، أن عدد من ينطبق عليهم قرار الوزارة بالاستبعاد يصل إلى 700 أسرة في برنامج “تكافل” و25 أسرة في برنامج “كرامة ” .

وأشارت المصادر، إلي أن الإدارات المختصة بالوزارة اكتشفت حصول هذه الأسر على معاش حكومي أو معاش ضمان أو مؤمن على أحد الوالدين بالقطاع الخاص أو العام أو العمل كسائقين وهو ما يتعارض مع الشروط الموضوعة للدخول ضمن برنامج “تكافل وكرامة ” مؤكدة حق المستبعدين فى تقديم تظلمات أمام إستشارى التظلمات بالوزارة للاستمرار فى البرنامج والحصول على المنحة الشهرية .

وأكدت المصادر، أن قرار الوزارة يتضمن استرداد المبالغ المالية التي تم صرفها لهؤلاء المستحقين وفى حالة الرفض أو التأخير سيتم إحالة الأمر للشئون القانونية لاتخاذ الإجراءات اللازمة سواء بالإحالة إلى النيابة العامة أو الإدارية .