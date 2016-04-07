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نائب بقنا يطالب بإنارة وازدواج طريق "نجع حمادى - قنا" لتجنب الحوادث

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نائب بقنا يطالب بإنارة وازدواج طريق "نجع حمادى - قنا" لتجنب الحوادث نائب بقنا يطالب بإنارة وازدواج طريق "نجع حمادى - قنا" لتجنب الحوادث
تقدم حمزة أبو سحلى، عضو مجلس الشعب عن دائرة فرشوط، بطلب إلى اللواء عبد الحميد الهجان، محافظ قنا، للمطالبة بإنارة وازدواج طريق نجع حمادى - قنا الصحراوى الغربى، وذلك على خلفية الحوادث المتكررة، والتى وقعت به وأدت إلى وقوع ضحايا ومصابين.

وأوضح أبو سحلى خلال الطلب المقدم، أن ما يحدث فى الطريق الصحراوي الغربى الذى يربط بين مدينة نجع حمادى ومدينة قنا من كثرة الحوادث والتى تؤدى إلى وفاة أكبادنا وخيرة شبابنا وأطفالنا ونسائنا، ويتسبب أيضًا فى حدوث إعاقات وعاهات مستديمة لبعض الناجين من الموت، حتى أصبح يطلق عليه طريق الموت السريع، لافتا إلى ضرورة سرعة إنشاء نقطة إسعاف سريع ومتكامل، والعمل على توسعة الطريق وازدواجها، وإنارة الطريق، حفاظًا على أرواح المواطنين.


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