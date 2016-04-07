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الوفد المصري بروما يسلم المحققين تقريرًا من 2000 ورقة حول «ريجيني»

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الوفد المصري بروما يسلم المحققين تقريرًا من 2000 ورقة حول «ريجيني» الوفد المصري بروما يسلم المحققين تقريرًا من 2000 ورقة حول «ريجيني»

جوليو ريجيني

ذكرت وكالة الأنباء الإيطالية “أنسا” أن الوفد المصري التقى، اليوم الخميس، بفريق التحقيقات الإيطالي في روما  لبحث قضية مقتل الباحث الإيطالي جوليو ريجيني، مضيفة أن الوفد المصري قدم للمحققين الإيطاليين تقريرا من ألفي ورقة حول التحقيقات في قضية ريجيني، يشمل مقابلات مع مائتي شاهد عيان على صلات مزعومة بالضحية”.

وأشارت الوكالة  الإيطالية الرسمية بحسب “رويترز” إلى أن الوفد المصري يتكون من مصطفى سليمان النائب العام المساعد، ومحمد حمدي السيد مستشار مكتب التعاون الدولي التابع للنيابة العامة، واللواء عادل جعفر، المسؤول في قطاع الأمن الوطني، ومسؤولين في الشرطة رفيعا المستوى هما علاء عبد المجيد ومصطفى معيبد.

وأوضحت الوكالة أن المدعي العام في روما جوزيبي بنياتوني ومسؤولين قضائيين آخرين مثلوا إيطاليا في اللقاء.

وهددت إيطاليا يوم الثلاثاء الماضي بأنها ستتخذ إجراءات “فورية وملائمة” ضد إذا لم تتعاون بشكل كامل في الكشف عن الحقيقة وراء مقتل ريجيني.

وأكد الرئيس عبد الفتاح ، يوم الثلاثاء، عزم مصر على مواصلة تعاونها الكامل وبشفافية تامة مع الجانب الإيطالي للوقوف على ملابسات الحادث وتقديم الجناة للعدالة.

وكان ريجيني (28 عاما) اختفى من شوارع القاهرة في 25 يناير وعثر على جثته وعليها آثار تعذيب شديد في حفرة على مشارف العاصمة المصرية في الثالث من فبراير.

 

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