ندوة بطب المنصورة: حمالات الصدر لا تسبب سرطان الثدى وكريمات التكبير نصب

نظم مركز رعاية وتنمية الطفولة بجامعة المنصورة، اليوم الخميس، ندوة بعنوان "الكشف المبكر عن سرطان الثدى" برعاية الدكتور زكى زيدان نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

تأتى الندوة فى إطار مشروع كلية الطب بالتوعية بسرطان الثدى على مستوى الجامعات والمدارس ومستشفيات وزارة الصحة، وحاضر فى الندوة الدكتور عماد جاد دكتوراه جراحة الأورام وزراعة الثدى بمركز الأورام ومستشفيات جامعة المنصورة.

وأكد "جاد" على أهمية الكشف المبكر لأورام الثدى، فكلما اكتشف مبكرًا كلما وصلت نسبة الشفاء إلى 95% واحتمالية التدخل الجراحى تصبح بسيطة، ويتم الكشف عن طريق الفحص الذاتى أو أشعة الموجات فوق الصوتية لمن دون 35 عاما أو فحص الماموجرام لمن فوق 35 عاما.

وأضاف المحاضر، أن العوامل المؤدية إلى سرطان الثدى فتتمثل فى 80% من حالات الإصابة بعد سن 50 عاما، بالإضافة إلى العامل الجينى والوراثى وعدم الإنجاب والسمنة المفرطة والتدخين والكحوليات وعدم الرضاعة الطبيعية واستعمال أقراص منع الحمل لمدة طويلة.

وفى نهاية الندوة، أكد "جاد" أن سرطان الثدى ليس مرضا معديا وأن أخذ عينة منه لا يسبب انتشاره، ولا صحة للشائعات القائلة بأضرار ارتداء حمالة الصدر وتسببها فى الأورام، كما أن الكريمات المتداولة فى الأسواق والإعلانات عن تكبير وتصغير الثدى ماهى إلا عمليات للنصب.

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